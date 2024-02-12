Удар РФ по составу с топливом — в Харькове водоемы загрязнены нефтепродуктами

Вода из водоема в Харькове. Фото: соцсети

Российские захватчики 9 февраля ударили по составу горюче-смазочных материалов в Харькове. В результате в водоемы города попали нефтепродукты.

Подходящие кадры распространяют в Telegram-каналах в понедельник, 12 февраля.

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На видео вода в речке имеет черный цвет и местами видны разноцветные пятна, что свидетельствует о наличии в ней нефтепродуктов.

Напомним, что 9 февраля Россия ударила по автозаправочной станции в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, в результате атаки разлилось топливо, площадь пожара составила 3700 кв. м.

В результате ночной атаки по городу в частном доме погибла целая семья. В коридоре дома спасатели обнаружили тело мужчины, а мама с детьми пытались спастись в ванной комнате.

Всего в Харькове из-за утечки горюче-смазочных материалов в результате попадания беспилотника дотла сгорели 15 жилых домов.

11 февраля в городе объявили День траура по погибшим в результате российской атаки. Известно о семи жертвах и 57 раненых.