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Удар РФ по составу с топливом — в Харькове водоемы загрязнены нефтепродуктами

12 февраля 2024 17:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Удар РФ по составу с топливом — в Харькове водоемы загрязнены нефтепродуктами
Вода из водоема в Харькове. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики 9 февраля ударили по составу горюче-смазочных материалов в Харькове. В результате в водоемы города попали нефтепродукты.

Подходящие кадры распространяют в Telegram-каналах в понедельник, 12 февраля.

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На видео вода в речке имеет черный цвет и местами видны разноцветные пятна, что свидетельствует о наличии в ней нефтепродуктов.

Напомним, что 9 февраля Россия ударила по автозаправочной станции в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, в результате атаки разлилось топливо, площадь пожара составила 3700 кв. м.

В результате ночной атаки по городу в частном доме погибла целая семья. В коридоре дома спасатели обнаружили тело мужчины, а мама с детьми пытались спастись в ванной комнате.

Всего в Харькове из-за утечки горюче-смазочных материалов в результате попадания беспилотника дотла сгорели 15 жилых домов

11 февраля в городе объявили День траура по погибшим в результате российской атаки. Известно о семи жертвах и 57 раненых.

Харьков
беспилотники
нефть
война в Украине
атака

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