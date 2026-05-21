Україна
Главная Харьков В ГПСУ отчитались о ситуации на Купянском направлении

В ГПСУ отчитались о ситуации на Купянском направлении

Дата публикации 21 мая 2026 23:57
Купянск. Фото: Влад Сафронов/hromadske

Купянск на Харьковщине остается под надежной защитой украинской армии. Активные бои продолжаются на подступах к населенному пункту. В городских застройках боевых действий на данный момент нет.

Об этом в эфире День.LIVE 21 мая сообщил начальник огневого отделения Сергей Бендерский.

Обстановка на Купянском направлении

Военный отметил, что ситуация на Купянском направлении остается напряженной, но контролируемой.

"Враг не прекращает попыток давления вдоль линии соединения, активно действует мобильными группами, чтобы накапливать живую силу для дальнейших штурмовых действий. Продвижение врага на данном направлении не допущено. Наши защитники наносят оккупантам потери среди живой силы и техники", — сообщил Сергей Бендерский.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на представителя Группировки объединенных сил Виктора Трегубова сообщал, что российские войска пытались зайти в Купянск через Голубовку. Воплотить это им не удалось. Город остается под контролем Украины.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ писал, что на Харьковщине продолжаются активные бои. Силы обороны сдерживают штурм на нескольких направлениях. В частности, враг атакует Волчанск.

Харьковская область Купянск ситуация на фронте
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Мария Чекарёва
