В Харькове из горящей квартиры спасли троих детей

Дата публикации 10 мая 2026 11:29
Спасатель в квартире тушит огонь. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

В Салтовском районе Харькова утром 10 мая произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Во время тушения спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

Рятувальник гасить вогонь у квартирі
Спасатель пытается открыть дверь. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области
Рятувальник поливає вогонь у квартирі
Спасатель работает на месте пожара. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

Пожар в Харькове

По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило в ГСЧС около 06:00. Горела квартира на втором этаже дома. На место выехали два отделения спасателей. Когда они прибыли, одна из комнат уже была охвачена огнем, а подъезд сильно затянуло дымом.

Евакуація старенької з будинку
Чрезвычайник помогает старушке спуститься по лестнице. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области
Психологи ДСНС спілкуються з людьми
Спасательница общается с мужчиной. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

Пострадавшие в результате пожара

Во время ликвидации пожара чрезвычайники спасли пятерых жителей дома, среди которых было трое детей. В квартире спасатели нашли тело 57-летнего мужчины. Он погиб на месте. Площадь пожара составляла около 20 квадратных метров. Предварительно причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.

Рятувальники біля будинку, у якому сталася пожежа
Дом в котором произошел пожар. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области
Пожежна машина
Машина спасателей возле дома, в котором горела квартира. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

Ранее Новини.LIVE писали, что российские войска продолжили атаковать Харьков и область. За прошедшие сутки под ударами оказались сам областной центр и еще семь населенных пунктов региона. Один из российских беспилотников попал в технический этаж девятиэтажного жилого дома в Индустриальном районе Харькова. После атаки помощь понадобилась четырем женщинам в возрасте 74, 70 и 32 года, а также одному восьмилетнему мальчику.

Также Новини.LIVE сообщали, что 7 мая российские беспилотники атаковали жилой сектор в Новобаварском районе Харькова. На месте попадания сразу вспыхнули пожары. Всего повреждено около 38 домов, в которых выбиты стекла и изуродованы крыши. Кроме домов, пострадало и имущество горожан — один гражданский автомобиль сгорел дотла, а торговый павильон получил значительные повреждения.

Кроме того, Новини.LIVE информировали, что в Харькове полиция устанавливает обстоятельства ночной стрельбы в Основянском районе. После выстрелов возле дороги нашли 22-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. У него было огнестрельное ранение ноги. Пострадавшего госпитализировали.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
