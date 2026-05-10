В Харькове из горящей квартиры спасли троих детей
В Салтовском районе Харькова утром 10 мая произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Во время тушения спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Харьковской области.
Пожар в Харькове
По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило в ГСЧС около 06:00. Горела квартира на втором этаже дома. На место выехали два отделения спасателей. Когда они прибыли, одна из комнат уже была охвачена огнем, а подъезд сильно затянуло дымом.
Пострадавшие в результате пожара
Во время ликвидации пожара чрезвычайники спасли пятерых жителей дома, среди которых было трое детей. В квартире спасатели нашли тело 57-летнего мужчины. Он погиб на месте. Площадь пожара составляла около 20 квадратных метров. Предварительно причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.
