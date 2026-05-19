Главная Харьков Наркотические вещества в колонии Харькова: раскрыта схема

Дата публикации 19 мая 2026 17:09
Харьковская колония. Фото иллюстративное: Ґрати

В Харькове правоохранители разоблачили схему поставки наркотиков в исправительную колонию. Метадон пытались передать заключенному в посылке с продуктами.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на полицию Харьковской области.

Осужденный поставлял наркотики в тюрьму

По данным харьковских полицейских, организатором схемы был осужденный, который отбывает наказание в одной из колоний. Для доставки наркотиков он привлек сообщника, который должен был передать запрещенные вещества на территорию учреждения. Мужчины заранее договорились о способе передачи, оплату и перечень наркотиков.

Следователи установили, что один из фигурантов приобрел метадон, спрятал его среди продуктов питания и подготовил посылку для заключенного. После этого мужчина прибыл в исправительную колонию и передал передачу для осужденного.

Что нашли во время проверки

Во время проверки работники учреждения обнаружили 20 таблеток и полимерный сверток с белым кристаллическим веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое содержало метадон. Следователи Харьковского районного управления полиции №3 сообщили обоим мужчинам о подозрении по статье о незаконном сбыте наркотических средств. Подозреваемому грозит от 4 до 8 лет заключения за это преступление.

Читайте также:

Нарколаборатория в Харькове

Ранее в Харькове разоблачили целую нарколабораторию. Гражданин Кыргызстана организовал "наркобизнес". Для реализации он привлек свою сожительницу - местную жительницу и еще двух знакомых, которые являются гражданами Узбекистана. Правоохранители выяснили, что "схема" заключалась в том, чтобы изготавливать, хранить и продавать прекурсоры и психотропы. Для больших масштабов в частном доме обустроили нарколабораторию, в арендованном гараже создали "склад", а сбыт вели через Telegram и почтовые сервисы. Также известно, что параллельно через Telegram-канал фигуранты продавали психотроп PVP. После оплаты покупатели получали координаты закладки.

Новини.LIVE писали, что Холодногорский райсуд Харькова приговорил военнослужащего к 8 годам и 30 дням лишения свободы за хранение психотропных веществ и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. Он признан виновным сразу по двум статьям.

Также Новини.LIVE сообщали, что жительница Чугуева, неоднократно судимая, в августе 2023 года приобрела наркотические вещества, а через пять месяцев нашла в посадке предмет, который, по данным экспертизы, был ручной гранатой. Суд вынес женщине приговор за хранение наркотиков и незаконное обращение с оружием.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
