Наркотические вещества в колонии Харькова: раскрыта схема

Харьковская колония. Фото иллюстративное: Ґрати

В Харькове правоохранители разоблачили схему поставки наркотиков в исправительную колонию. Метадон пытались передать заключенному в посылке с продуктами.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на полицию Харьковской области.

Осужденный поставлял наркотики в тюрьму

По данным харьковских полицейских, организатором схемы был осужденный, который отбывает наказание в одной из колоний. Для доставки наркотиков он привлек сообщника, который должен был передать запрещенные вещества на территорию учреждения. Мужчины заранее договорились о способе передачи, оплату и перечень наркотиков.

Следователи установили, что один из фигурантов приобрел метадон, спрятал его среди продуктов питания и подготовил посылку для заключенного. После этого мужчина прибыл в исправительную колонию и передал передачу для осужденного.

Что нашли во время проверки

Во время проверки работники учреждения обнаружили 20 таблеток и полимерный сверток с белым кристаллическим веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое содержало метадон. Следователи Харьковского районного управления полиции №3 сообщили обоим мужчинам о подозрении по статье о незаконном сбыте наркотических средств. Подозреваемому грозит от 4 до 8 лет заключения за это преступление.

