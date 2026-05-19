Наркотичні речовини у колонії Харкова: розкрито схему

Харківська колонія. Фото ілюстративне: Ґрати

У Харкові правоохоронці викрили схему постачання наркотиків до виправної колонії. Метадон намагалися передати ув’язненому у посилці з продуктами.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на поліцію Харківської області.

Засуджений поставляв наркотики у в'язницю

За даними харківських поліцейських, організатором схеми був засуджений, який відбуває покарання в одній із колоній. Для доставки наркотиків він залучив спільника, який мав передати заборонені речовини на територію установи. Чоловіки заздалегідь домовилися про спосіб передачі, оплату та перелік наркотиків.

Слідчі встановили, що один із фігурантів придбав метадон, сховав його серед продуктів харчування та підготував посилку для ув’язненого. Після цього чоловік прибув до виправної колонії та передав передачу для засудженого.

Що знайшли під час перевірки

Під час перевірки працівники установи виявили 20 пігулок та полімерний згорток із білою кристалічною речовиною. Експертиза підтвердила, що вилучене містило метадон. Слідчі Харківського районного управління поліції №3 повідомили обом чоловікам про підозру за статтею про незаконний збут наркотичних засобів. Підозрюваному загрожує від 4 до 8 років ув'язнення за цей злочин.

Раніше у Харкові викрили цілу нарколабораторію. Громадянин Киргизстану організував "наркобізнес". Для реалізації він залучив свою співмешканку — місцеву жительку та ще двох знайомих, які є громадянами Узбекистану. Правоохоронці з'ясували, що "схема" полягала в тому, аби виготовляти, зберігати та продавати прекурсори та психотропи. Для більших масштабів у приватному будинку облаштували нарколабораторію, в орендованому гаражі створили "склад", а збут вели через Telegram і поштові сервіси. Також відомо, що паралельно через Telegram-канал фігуранти продавали психотроп PVP. Після оплати покупці отримували координати закладки.

