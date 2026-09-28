В Харькове проживает более 225 тысяч внутренне перемещенных лиц

Внутренне перемещенные лица. Фото: УНИАН

Директор Департамента по работе с ВПЛ Харьковского городского совета Виктория Ивченко сообщила, что в Харькове в настоящее время проживают более 225 тысяч переселенцев, в том числе 28 700 детей. Город остается одним из крупнейших, принимающих внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщила Виктория Ивченко, передает Новини.LIVE.

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ВПЛ в Харькове

"Харьков остается одним из крупнейших городов, принимающих внутренне перемещенных лиц, и на сегодняшний день их общее количество составляет более 225 тысяч, в том числе 28 700 детей из числа ВПЛ. Наши дети, и это цифра, мы же понимаем, что это конкретный ребенок и конкретная семья с потребностями, которые необходимо немедленно удовлетворять", — отметила Ивченко.

Она отметила, что в настоящее время эвакуированные дети оказываются в гораздо более сложных условиях, чем те, кого вывозили с опасных территорий в 2022 году. Пережитые оккупация и вынужденный выезд могут затруднять процесс их адаптации на новом месте, поэтому одним из приоритетов является обеспечение надлежащей психологической поддержки. В частности, речь идет об оздоровлении, отдыхе и образовании.

"Мы не делаем различия между детьми-ВПЛ и детьми города Харькова. Все они имеют право на общих основаниях получать медицинские услуги, образование, психологическую помощь, заниматься спортом, общаться. И это самое главное — чтобы дети получали это с самого начала, как только интегрировались в сообщество", — отметила Ивченко.

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Как писали Новини.LIVE, в Харькове планируют переоборудовать часть станции метро "Архитектора Бекетова" под образовательное пространство для детей. В рамках реконструкции предусмотрено обустройство учебных комнат, трех санузлов, а также установка современных систем вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и канализации.

А недавно восьмилетнего мальчика эвакуировали из села Андреевка Великобурлукской громады в Харьковской области, где продолжаются активные боевые действия. Ребёнок находился там в течение трёх дней вместе с женщиной, которая приехала в населённый пункт по личным делам.