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Головна Харків У Харкові проживають понад 225 тисяч переселенців

У Харкові проживають понад 225 тисяч переселенців

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28 вересня 2026 18:59
У Харкові проживають понад 225 тисяч внутрішньо переміщених осіб
Внутрішньо переміщені особи. Фото: УНІАН

Директорка Департаменту по роботі з ВПО Харківської міської ради Вікторія Івченко повідомила, що у Харкові наразі проживають понад 225 тисяч переселенців, серед яких 28 700 дітей. Місто залишається одним із найбільших, які приймають внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила Вікторія Івченко, передає Новини.LIVE.

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ВПО в Харкові

"Харків залишається одним із найбільших міст, яке приймає внутрішньо переміщених осіб, і на сьогодні загальна кількість складає понад 225 тисяч, в тому числі 28 700 діток із числа ВПО. Наші діти, і це цифра, ми ж розуміємо, що це конкретна дитина і конкретна сімʼя з потребами, які необхідно одразу вирішувати", — зазначила Івченко.

Вона зазначила, що нині евакуйовані діти опиняються у значно складніших умовах, ніж ті, кого вивозили з небезпечних територій у 2022 році. Пережиті окупація та вимушений виїзд можуть ускладнювати процес їхньої адаптації на новому місці, тож одним із пріоритетів є забезпечення належної психологічної підтримки. Зокрема, йдеться про оздоровлення, відпочинок та освіту. 

"Ми не розрізняємо дітей окремо на ВПО і окремо на дітей міста Харкова. Всі вони мають право на загальних підставах отримувати медичні послуги, освіту, психологічну, займатися спортом, спілкуватися. І це найголовніше, щоб діти це отримували з самого початку, як тільки інтегрувалися в громаду", — зазначила Івченко.

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Як писали Новини.LIVE, у Харкові планують переобладнати частину станції метро "Архітектора Бекетова" під освітній простір для дітей. У межах реконструкції передбачено облаштування навчальних кімнат, трьох санвузлів, а також встановлення сучасних систем вентиляції та кондиціонування, водопостачання й каналізації. 

А нещодавно восьмирічного хлопчика евакуювали із села Андріївка Великобурлуцької громади на Харківщині, де тривають активні бойові дії. Дитина перебувала там протягом трьох днів разом із жінкою, яка приїхала до населеного пункту у власних справах. 

Харків діти евакуація переселенці ВПО
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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