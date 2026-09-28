У Харкові проживають понад 225 тисяч внутрішньо переміщених осіб

У Харкові проживають понад 225 тисяч переселенців
Директорка Департаменту по роботі з ВПО Харківської міської ради Вікторія Івченко повідомила, що у Харкові наразі проживають понад 225 тисяч переселенців, серед яких 28 700 дітей. Місто залишається одним із найбільших, які приймають внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомила Вікторія Івченко, передає Новини.LIVE.
ВПО в Харкові
"Харків залишається одним із найбільших міст, яке приймає внутрішньо переміщених осіб, і на сьогодні загальна кількість складає понад 225 тисяч, в тому числі 28 700 діток із числа ВПО. Наші діти, і це цифра, ми ж розуміємо, що це конкретна дитина і конкретна сімʼя з потребами, які необхідно одразу вирішувати", — зазначила Івченко.
Вона зазначила, що нині евакуйовані діти опиняються у значно складніших умовах, ніж ті, кого вивозили з небезпечних територій у 2022 році. Пережиті окупація та вимушений виїзд можуть ускладнювати процес їхньої адаптації на новому місці, тож одним із пріоритетів є забезпечення належної психологічної підтримки. Зокрема, йдеться про оздоровлення, відпочинок та освіту.
"Ми не розрізняємо дітей окремо на ВПО і окремо на дітей міста Харкова. Всі вони мають право на загальних підставах отримувати медичні послуги, освіту, психологічну, займатися спортом, спілкуватися. І це найголовніше, щоб діти це отримували з самого початку, як тільки інтегрувалися в громаду", — зазначила Івченко.
Як писали Новини.LIVE, у Харкові планують переобладнати частину станції метро "Архітектора Бекетова" під освітній простір для дітей. У межах реконструкції передбачено облаштування навчальних кімнат, трьох санвузлів, а також встановлення сучасних систем вентиляції та кондиціонування, водопостачання й каналізації.
А нещодавно восьмирічного хлопчика евакуювали із села Андріївка Великобурлуцької громади на Харківщині, де тривають активні бойові дії. Дитина перебувала там протягом трьох днів разом із жінкою, яка приїхала до населеного пункту у власних справах.