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В Харькове закрыли станцию метро: где не останавливаются вагоны

Ua ru
11 октября 2026 12:26
В Харькове 11 октября закрыли станцию метро: когда её откроют
Станция метро в Харькове. Фото иллюстративное: Харьковский метрополитен

В Харькове сегодня, 11 октября, временно не работает одна из станций метрополитена. Поезда проезжают ее без остановки, поэтому пассажиры не могут воспользоваться привычным маршрутом. В то же время станция остается доступной для людей во время воздушной тревоги. Ограничения действуют в течение воскресенья.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский метрополитен.

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Закрытие метро в Харькове

По информации Харьковского метрополитена, сегодня станция "Архитектора Бекетова" временно закрыта для обслуживания пассажиров. Поезда Алексеевской линии курсируют без остановки на этой станции. Остальная часть графика движения в выходной день остается без изменений.

Пассажиры не могут сесть на поезд или выйти из него на станции «Архитектора Бекетова». При этом ограничения касаются только перевозок, ведь станция продолжает выполнять функцию временного укрытия. Во время воздушной тревоги харьковчане могут спускаться сюда, чтобы переждать опасность.

Когда откроют станцию

Возобновить обслуживание пассажиров на станции "Архитектора Бекетова" планируют в понедельник, 12 октября, в 05:30. С этого времени поезда снова будут останавливаться на станции в обычном режиме. Ознакомиться с расписанием движения поездов Алексеевской линии в выходные можно на официальном сайте Харьковского метрополитена.

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Новини.LIVE сообщали, что на станции метро «Академика Павлова» временно закрыли один из выходов. Из-за ремонтных работ выход №1 из подземного перехода был недоступен для пассажиров до 16:00 7 октября. В тот же день в городе изменили маршруты трамваев №6 и №8.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что станцию метро "Архитектора Бекетова" планируют реконструировать для обучения детей. На станции планируется обустроить учебные помещения, санузлы и обновить инженерные системы. Ожидаемая стоимость реконструкции составляет более 27 млн грн без НДС, а завершить работы планируют до конца 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что в сентябре Харьковский метрополитен сократил интервалы движения поездов. Изменения коснулись рабочих дней и часов пик. Это был уже второй этап сокращения интервалов в метро за последние полгода.

метро поезда Новости Харькова воздушная тревога укрытия метрополитен
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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