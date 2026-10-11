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Головна Харків У Харкові закрили станцію метро: де не зупиняються вагони

У Харкові закрили станцію метро: де не зупиняються вагони

Ua ru
11 жовтня 2026 12:26
У Харкові 11 жовтня закрили станцію метро: коли відкриють
Станція метро в Харкові. Фото ілюстративне: Харківський метрополітен

У Харкові сьогодні, 11 жовтня, тимчасово не працює одна зі станцій метрополітену. Поїзди проїжджають її без зупинки, тому пасажири не можуть скористатися звичним маршрутом. Водночас станція залишається доступною для людей під час повітряної тривоги. Обмеження діють протягом неділі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський метрополітен.

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Закриття метро в Харкові

За інформацією Харківського метрополітену, сьогодні станція "Архітектора Бекетова" тимчасово зачинена для обслуговування пасажирів. Поїзди Олексіївської лінії курсують без зупинки на цій станції. Решта графіка руху у вихідний день залишається без змін.

Пасажири не можуть сісти на поїзд або вийти з нього на станції "Архітектора Бекетова". Водночас обмеження стосуються лише перевезень, адже станція продовжує виконувати функцію тимчасового укриття. Під час повітряної тривоги харків'яни можуть спускатися сюди, щоб перечекати небезпеку.

Коли відкриють станцію

Відновити обслуговування пасажирів на станції "Архітектора Бекетова" планують у понеділок, 12 жовтня, о 05:30. З цього часу поїзди знову зупинятимуться на станції у звичайному режимі. Переглянути графік руху поїздів Олексіївської лінії у вихідні можна на офіційному сайті Харківського метрополітену.

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Новини.LIVE повідомляли, що на станції метро "Академіка Павлова" тимчасово закрили один із виходів. Через ремонтні роботи вихід №1 із підземного переходу був недоступний для пасажирів до 16:00 7 жовтня. Того ж дня в місті змінювали маршрути трамваїв №6 та №8. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що станцію метро "Архітектора Бекетова" планують реконструювати для навчання дітей. На станції мають облаштувати навчальні приміщення, санвузли та оновити інженерні системи. Очікувана вартість реконструкції становить понад 27 млн грн без ПДВ, а завершити роботи планують до кінця 2026 року. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що у вересні Харківський метрополітен скоротив інтервали руху поїздів. Зміни стосувалися робочих днів і годин пік. Це був уже другий етап скорочення інтервалів у підземці за останні пів року.

метро поїзди Новини Харкова повітряна тривога укриття метрополітен
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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