Удар по Харькову 24 сентября – в больницах до сих пор остаются пострадавшие

Последствия попадания в многоэтажку в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковщины

Российские обстрелы Харькова 24 сентября привели к гибели трех человек, еще 36 получили ранения, из которых 12 остаются в больницах. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру города.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА в Telegram в среду, 25 сентября.

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Атака на Харьков 24 сентября

Во вторник, 24 сентября, россияне в течение дня обстреливали город Харьков. Как сообщал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, в целом в результате атак на населенный пункт пострадали 36 человек, еще трое — погибли.

Сообщается, что сейчас в больницах Харькова остаются 12 пострадавших, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

"Другие получили лечение амбулаторно", — отметили в ОВА.

Разрушенный дом в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковщины

Вчера россияне одним из КАБов, которыми обстреливали Харьков, попали в многоэтажку. В ОВА заявили, что в разрушенном доме продолжается спасательная операция.

Сообщение Харьковской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, Олег Синегубов сообщал, что в многоэтажке, в которую 24 сентября попали россияне, полностью разрушены четыре этажа. Кроме того, зафиксировано попадание в частный сектор.

Городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил, что эта многоэтажка уже подвергалась обстрелам в начале полномасштабного вторжения.

Мы также писали, что омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал фотографии последствий обстрела Харькова и обратился в мировое сообщество с требованием наказать виновных за эти атаки.