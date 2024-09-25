Удар по Харкову 24 вересня — в лікарнях досі залишаються постраждалі

В ОВА уточнили наслідки вчорашнього обстрілу Харкова
Російські обстріли Харкова 24 вересня призвели до загибелі трьох людей, ще 36 отримали поранення, з яких 12 залишаються в лікарнях. Ворог атакував цивільну інфраструктуру міста.
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА у Telegram у середу, 25 вересня.
Атака на Харків 24 вересня
У вівторок, 24 вересня, росіяни протягом дня обстрілювали місто Харків. Як повідомляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, загалом внаслідок атак на населений пункт постраждали 36 людей, ще троє — загинули.
Повідомляється, що наразі в лікарнях Харкова залишаються 12 постраждалих, четверо з них знаходяться у важкому стані.
"Інші отримали лікування амбулаторно", — зазначили в ОВА.
Вчора росіяни одним із КАБів, якими обстрілювали Харків, влучили у багатоповерхівку. В ОВА заявили, що у зруйнованому будинку досі триває рятувальна операція.
Нагадаємо, Олег Синєгубов повідомляв, що у багатоповерхівці, в яку 24 вересня влучили росіяни, повністю зруйновані чотири поверхи. Окрім того, зафіксовано влучання у приватний сектор.
Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що ця багатоповерхівка вже зазнавала обстрілів на початку повномасштабного вторгнення.
Ми також писали, що омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив фотографії наслідків обстрілу Харкова та звернувся до світової спільноти з вимогою покарати винних за ці атаки.
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