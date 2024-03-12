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Взрывы на Харьковщине в течение суток — россияне ранили и убили людей

12 марта 2024 09:39
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Взрывы на Харьковщине в течение суток — россияне ранили и убили людей
Разрушение в доме на Харьковщине в результате обстрела. Фото: Олег Синегубов / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Харьковщина в очередной раз оказалась под артиллерийским огнем оккупантов в течение последних суток. От минометных обстрелов врага пострадали четыре человека. Еще двое гражданских погибли из-за российской атаки на регион.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram во вторник, 12 марта.

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Под артиллерийским огнем оккупантов оказались 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности, Синьковка, Уды, Стрелечья, Старица, Берестово. Из авиации враг обстрелял Обуховку, Амбарное, Купянск, Петропавловку.

По данным Синегубова, захватчики сбросили на Купянск авиабомбу. Возникло возгорание трех квартир в жилом доме. Также пожар возник в другом доме дома.

Под прицелом противника оказался Волчанск. В городе повреждено частное домовладение. В результате повторного удара повреждены три частных дома. После очередного обстрела Волчанска были разрушены три гражданских домовладения и получила ранение 66-летняя женщина.

Поврежден многоквартирный дом
Поврежденный многоквартирный дом. Фото: Олег Синегубов / Telegram

"В селе Глушковка Купянского района во время вражеского минометного обстрела погиб 1 человек, трое мужчин в возрасте 46, 38, 46 получили ранения", — написал Синегубов.

В Вербовке Изюмского района погиб 54-летний мужчина из-за подрыва на взрывоопасном предмете.

К счастью, без пострадавших обошлось в Казачьей Лопане и Дергачах. Российские войска сбросили боеприпасы на населенные пункты, в результате чего повреждено частное домовладение и авто.

Пожар в доме
Пожар в доме. Фото: Олег Синегубов / Telegram

"В течение суток на Харьковщине возведенные группы взрывотехников провели разминирование 14,53 га территории, уничтожили 281 взрывоопасный предмет. Разминирование продолжается", — добавил глава ОГА.

За сутки из опасных районов Харьковщины удалось эвакуировать 19 детей с семьями. Как указывает Синегубов, по состоянию на 12 марта уже эвакуированы из двух громад 69 детей. Из Ольховатской — 28, а из Великобурлукской — 41.

Пожар в доме
Пожар в доме. Фото: Олег Синегубов / Telegram
Скриншот сообщения Синегубова
Скриншот поста Синегубова
Скриншот сообщения Синегубова
Скриншот поста Синегубова

Напомним, 12 марта россияне сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку Купянска в Харьковской области. Обошлось без пострадавших.

Добавим, 11 марта оккупанты нанесли удар по Харькову. В результате обстрелов потерпели разрушения частные дома, гаражи, хозяйственные постройки. В городе зафиксировано три попадания БпЛА в землю рядом с админзданиями. В городском совете показали, как коммунальщики устраняют последствия обстрелов.

война
Харьков
россияне
Украина
Харьковская область
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Олег Синегубов
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