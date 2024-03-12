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Вибухи на Харківщині протягом доби — росіяни поранили та вбили людей

12 березня 2024 09:39
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Вибухи на Харківщині протягом доби — росіяни поранили та вбили людей
Руйнування в будинку на Харківщині внаслідок обстрілу. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Харківщина вкотре опинилася під артилерійським вогнем окупантів протягом останньої доби. Від мінометних обстрілів ворога постраждало четверо людей. Ще двоє цивільних загинуло через російську атаку на регіон. 

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 12 березня.

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Під артилерійським вогнем окупантів опинилися 15 населених пунктів Харківщини, зокрема, Синьківка, Уди, Стрілеча, Стариця, Берестове. З авіації ворог обстріляв Обухівку, Амбарне, Куп‘янськ, Петропавлівку.

За даними Синєгубова, загарбники скинули на Куп'янськ авіабомбу. Виникло загоряння трьох квартир у житловому будинку. Також пожежа виникла в іншому помешканні будинку.

Під прицілом противника опинився Вовчанськ. В місті пошкоджено приватне домоволодіння. Внаслідок повторного удару пошкоджено три приватні будинки. Після чергового обстрілу Вовчанська було зруйновано три цивільних домоволодіння і дістала поранення 66-річна жінка.

Пошкоджений багатоквартирний будинок
Пошкоджений багатоквартирний будинок. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

"У селі Глушківка Куп'янського району під час ворожого мінометного обстрілу загинула 1 людина, троє чоловіків віком 46, 38, 46 дістали поранення", — написав Синєгубов.

У Вербівці Ізюмського району загинув 54-річний чоловік через підрив на вибухонебезпечному предметі.

На щастя, без постраждалих обійшлося у Козачій Лопані та Дергачах. Російські війська скинули боєприпаси на населені пункти, внаслідок чого пошкоджено приватне домоволодіння та авто.

Пожежа в будинку
Пожежа в будинку. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

"Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 14,53 га території, знищили 281 вибухонебезпечний предмет. Розмінування триває", — додав очільник ОДА.

Протягом доби з небезпечних районів Харківщини вдалося евакуювати 19 дітей з родинами. Як вказує Синєгубов, станом на 12 березня вже евакуйовано із двох громад 69 дітей. З Вільхуватської — 28, а з Великобурлуцької — 41.

Пожежа в будинку
Пожежа в будинку. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
Скриншот допису Синєгубова
Скриншот допису Синєгубова
Скриншот допису Синєгубова
Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, 12 березня росіяни скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку Куп'янська в Харківській області. Обійшлося без постраждалих.

Додамо, 11 березня окупанти завдали удару по Харкову. Внаслідок обстрілів зазнали руйнувань приватні будинки, гаражі, господарчі споруди. В місті зафіксовано три влучання БпЛА в землю поряд з адмінбудівлями. У міській раді показали, як комунальники усувають наслідки обстрілів.

війна
Харків
росіяни
Україна
Харківська область
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Олег Синєгубов
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