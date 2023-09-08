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Воспитание детей "в русском духе": в Харьковской области разоблачили очередную коллаборантку

8 сентября 2023 16:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Воспитание детей "в русском духе": в Харьковской области разоблачили очередную коллаборантку
Разоблачение коллаборантки в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Харьковской области правоохранители разоблачили "педагога", которая во время оккупации села Оскол Изюмского района добровольно стала "и.о. директора" в лицее. 34-летней женщине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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"Она всесторонне планировала русифицировать образовательный процесс. "Директор" даже успела пройти курсы переподготовки кадров образования по российским стандартам в г. Курске и г. Белгороде РФ, чтобы воспитывать детей "в русском духе", — говорится в сообщении.

разоблачение коллаборантки в Харьковской области
Разоблачение коллаборантки в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Разоблачение продолжается

Отмечается, что досудебное расследование проводится местными следователями в сопровождении сотрудников СБУ в Харьковской области.

"Правоохранители Харьковской области не прекращают работу по привлечению к уголовной ответственности коллаборантов, которые планировали учить самых маленьких украинцев по российским стандартам образования", — добавили в пресс-службе прокуратуры.

Отметим, в Харькове будут судить 41-летнюю любительницу "русского мира". Женщина надела на себя георгиевскую ленту и в таком виде разгуливала по улицам.

Также прокуратура Харьковской области заочно сообщила о подозрении жителю Луганской области. Мужчина не позднее 2021 года перешел на сторону "ЛНР", а уже во время полномасштабного вторжения совершал преступления против гражданского населения.

Напомним, суд отправил на 11 лет за решетку жительницу города Харькова, корректировавшую воздушные атаки агрессора. По ее наводке оккупанты осуществляли ракетные удары по жилым массивам города.

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