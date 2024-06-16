Война в Украине — атака на Харьковщине

Правоохранители документируют последствия обстрелов. Фото: иллюстративное Харьковская областная прокуратура

Вчера российская армия обстреляла Харьковскую область. В результате атак по Купянскому и Изюмскому районам повреждены четыре частных дома и автомобиль. Также сообщают о пострадавшем жителе одного из сел.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 16 июня.

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Ситуация в Харьковской области по состоянию на 16 июня

Синегубов сообщил, что враг пытался вытеснить ВСУ с позиций на Купянском и Лиманском направлениях, в общей сложности количество боевых столкновений там увеличилось до 15. Из них продолжаются лишь три боеприкосновения в районах Грековки и Невского, остальные 12 отбиты украинскими защитниками.

Глава ОВА отметил, что в результате вражеского минометного обстрела в селе Петропавловка Купянского района разрушен частный дом.

Также в Купянском районе в селе Куриловка для атаки россияне использовали реактивную систему залпового огня (РСЗО). Им удалось уничтожить три частных дома, пострадал человек.

В ОВА сообщают о поврежденном автомобиле в с. Богуславка Изюмского района.

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

"На Харьковском направлении в течение дня украинские защитники успешно остановили шесть попыток противника улучшить свое положение в районах Волчанска и Тихого" , — говорится в сообщении.

Всего с 10 мая были эвакуированы 11 тысяч 856 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.

Напомним, бойцы Третьей штурмовой открыли огонь по оккупантам, чтобы остановить их продвижение. Получив ранения, русские вынуждены были отступить.

Ранее мы писали, что военная контрразведка СБУ продолжает уничтожать россиян на Харьковском направлении. За прошедшие две недели им удалось уничтожить 24 единицы техники оккупантов и 35 вражеских позиций.