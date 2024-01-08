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Из-под завалов в Харьковской области достали тело женщины

8 января 2024 11:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Из-под завалов в Харьковской области достали тело женщины
Разбор завалов в Харьковской области Фото: t.me/dsns_telegram
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Из-под завалов в Харьковской области достали тело женщины. Тремя часами ранее там удалось спасти двоих мужчин.

Об этом сообщает ГСЧС.

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"Около 10:30 работники ГСЧС завершили поисковые и аварийно-спасательные работы на месте попадания вражеской ракеты в г. Змиев Чугуевского района", — говорится в сообщении.

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Разбор завалов в Харьковской области Фото: t.me/dsns_telegram

В ГСЧС рассказали, что из-под завалов частного дома чрезвычайники достали тело погибшей 63-летней женщины.

К работам привлекалось три единицы техники и 15 человек личного состава.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты нанесли, как минимум, четыре удара по Харькову. Однако в городе Змиев Чугуевского района россияне ударили по частному жилому дому.

Также мы писали, что российские захватчики ударили по промышленным объектам Харькова. На эту минуту известно об одной пострадавшей.

Добавим, российская армия атаковала Харьковскую область. Враг попал в предприятие и учебное заведение.

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