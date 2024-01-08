Розбір завалів у Харківській області. Фото: t.me/dsns_telegram

З-під завалів у Харківській області дістали тіло жінки. Трьома годинами раніше там вдалось врятувати двох чоловіків.

Про це повідомляє ДСНС.

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"Близько 10:30 працівники ДСНС завершили пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожої ракети у м. Зміїв Чугуївського району", — йдеться у повідомленні.

Розбір завалів у Харківській області. Фото: t.me/dsns_telegram

У ДСНС розповіли, що із-під завалів приватного будинку надзвичайники дістали тіло загиблої 63-річної жінки.

До робіт залучалося три одиниці техніки та 15 людей особового складу.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти завдали, як мінімум, чотирьох ударів по Харкову. Проте у місті Зміїв Чугуївського району росіяни вдарили по приватному житловому будинку.

Також ми писали, що російські загарбники вдарили по промислових обʼєктах Харкова. Станом на цю хвилину відомо про одну постраждалу.

Додамо, російська армія атакувала Харківську область. Ворог влучив у підприємство та навчальний заклад.