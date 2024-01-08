Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow З-під завалів у Харківській області дістали тіло жінки arrow

З-під завалів у Харківській області дістали тіло жінки

8 січня 2024 11:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
З-під завалів у Харківській області дістали тіло жінки
Розбір завалів у Харківській області. Фото: t.me/dsns_telegram
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З-під завалів у Харківській області дістали тіло жінки. Трьома годинами раніше там вдалось врятувати двох чоловіків.

Про це повідомляє ДСНС.

Читайте також:

Обстріл Харківської області

"Близько 10:30 працівники ДСНС завершили пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожої ракети у м. Зміїв Чугуївського району", — йдеться у повідомленні.

null
Розбір завалів у Харківській області. Фото: t.me/dsns_telegram

У ДСНС розповіли, що із-під завалів приватного будинку надзвичайники дістали тіло загиблої 63-річної жінки.

До робіт залучалося три одиниці техніки та 15 людей особового складу.

null
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти завдали, як мінімум, чотирьох ударів по Харкову. Проте у місті Зміїв Чугуївського району росіяни вдарили по приватному житловому будинку. 

Також ми писали, що російські загарбники вдарили по промислових обʼєктах Харкова. Станом на цю хвилину відомо про одну постраждалу.

Додамо, російська армія атакувала Харківську область. Ворог влучив у підприємство та навчальний заклад.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі