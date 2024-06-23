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Зеленский отреагировал на очередной обстрел Харькова — видео последствий

23 июня 2024 17:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрел Харькова сегодня, 23 июня — реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел Харькова в воскресенье, 23 июня. Город снова оказался под ударами вражеских бомб.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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Глава государства подчеркнул, что уже получил все доклады. По его словам, пока известно об одном погибшем, есть раненые. Все необходимые службы работают на местах и помогают людям. 

"Часть Харькова сейчас обесточена, остановилось метро. Мы все обязательно восстановим и вернем в нормальное состояние. Максимум работы для того, чтобы лишить россиян возможности терроризировать наши города. Современная ПВО для Украины, сильная боевая авиация, дальнобойное оружие и достаточная решимость партнеров — это то, что точно сможет остановить российских террористов", — добавил Зеленский.

Напомним, 23 июня в Харькове прозвучала серия из трех взрывов из-за авиаударов, в результате чего в нескольких районах города исчезло водоснабжение. Также в городе раздавались взрывы из-за ракет С-300.

Известно, что у части харьковчан отсутствует электроснабжение. Это последствие российского удара по городу.

Впоследствии в городе возросло количество раненых в результате российского обстрела. Враг травмировал десять человек и убил одного гражданского.

Владимир Зеленский
война
Харьков
обстрелы
президент

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