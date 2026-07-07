Смертельна сварка сталася на Харківщині: затримали жінку

Жінка в поліції. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Харківщини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У Харківській області жінку підозрюють у вбивстві чоловіка. Під час домашньої сварки вона двічі вдарила його ножем. Від отриманих поранень чоловік помер на місці. Тепер підозрюваній загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Харківщини.

Деталі інциденту

Трагедія сталася вночі 5 липня в одному із селищ Новопокровської громади Чугуївського району. Після повідомлення про вбивство на місце виїхала слідчо-оперативна група. У квартирі правоохоронці виявили тіло 55-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. За версією слідства, подружжя разом вживало алкоголь. Під час раптової побутової сварки 56-річна жінка взяла кухонний ніж і двічі вдарила чоловіка. Від отриманих поранень він загинув на місці.

Що загрожує

Як повідомили правоохоронці, жінка не заперечувала своєї причетності до злочину та дала слідчим правдиві показання. Її затримали та повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Найближчим часом суд має обрати їй запобіжний захід. Якщо провину підозрюваної доведуть у суді, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Інші вбивства

У травні неподалік лісу в Харківському районі знайшли тіло чоловіка з численними ножовими пораненнями. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства та розпочали пошуки нападника. Під час розслідування правоохоронці встановили, що до злочину причетний 72-річний місцевий житель. За даними слідства, чоловіки разом вживали алкоголь, після чого між ними виникла сварка. Спочатку підозрюваний вдарив знайомого по голові, а коли той пішов додому, наздогнав його й завдав 15 ножових ударів. Від отриманих поранень потерпілий помер.

Чоловіку вже повідомили про підозру в умисному вбивстві. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVЕ, у Берестинському районі Харківської області чоловіку повідомили про підозру у сексуальному насильстві щодо 8-річної дівчинки. За даними слідства, дитина просто йшла до магазину по морозиво, коли на неї посеред вулиці напав п’яний чоловік.

Також Новини.LIVЕ писали, що на Харківщині правоохоронці повідомили про підозру трьом хлопцям, які побили двох підлітків. Нападники пояснили конфлікт нібито "ворожнечею" між жителями міст, а саме побиття знімали на телефон.