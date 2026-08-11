Спека відступає: прогноз погоди на Харківщині на завтра

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У Харківській області утримуватиметься суха погода, проте літня задуха почне поступово залишати регіон. Уже середа принесе відчутне послаблення спеки, а впродовж тижня стовпчики термометрів опустяться до комфортних прохолодних позначок.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 12 серпня

У середу, 12 серпня, на Харківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7–12 м/с.

По області: вночі температура повітря становитиме +16…+21 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до помірних +24…+29 °С.

У Харкові: нічна температура буде в межах +18…+20 °С без істотних опадів. Вдень очікується тепла та комфортна погода, а повітря прогріється до +25…+27 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Попри поступове зниження температури, ситуація з пожежною небезпекою в області 12 серпня залишається напруженою та неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, надзвичайний (п'ятий) клас небезпеки діє у Золочеві, Богодухові, Слобожанському, Великому Бурлуці, Берестині та Лозовій. У Харкові та Коломаці прогнозують середній (третій) рівень. Водночас у районі Ізюма загроза мінімальна — там зафіксовано низький (другий) клас пожежної небезпеки. Рятувальники закликають жителів бути пильними та дотримуватися правил поводження з вогнем.

Прогноз на 13–16 серпня

Комфортне тепло затримається в регіоні, поступаючись місцем ще більшій свіжості:

13 серпня: очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Вночі температура повітря знизиться до +9…+14 °С, а вдень очікується приємна прохолода в межах +21…+26 °С.

14 серпня: збережеться мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Нічні показники становитимуть +8…+13 °С, а вдень повітря прогріється до +21…+26 °С.

15 серпня: передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, а вдень очікується +23…+28 °С.

16 серпня: збережеться сонячна погода з мінливою хмарністю та без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Вночі прогнозують +12…+17 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до літніх +27…+32 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги.

Також Новини.LIVE писали, окрім облаштування пляжної зони, тут почали встановлювати нові роздягальні та зручні шезлонги, аби цей простір став максимально комфортним для харків'ян. Місто і надалі планує розширювати зони відпочинку, а також облаштувати укриття для відвідувачів, нові пляжі та оглядові майданчики. Проєкт оновлення тут триватиме ще декілька років.