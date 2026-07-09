У Харкові чотири трамваї тимчасово змінять свої маршрути

Трамвай у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Через ремонт трамвайної колії у Харкові тимчасово змінять рух громадського транспорту. Обмеження діятимуть протягом дня 9 липня. На час проведення робіт чотири трамвайні маршрути курсуватимуть за зміненими схемами. Пасажирам радять заздалегідь врахувати ці зміни під час планування поїздок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Де обмежать рух

У четвер, 9 липня, з 9:00 до 18:00 буде припинено рух трамваїв на вулиці Нескорених. Обмеження діятимуть на ділянці від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників. У Департаменті будівництва та шляхового господарства повідомили, що причиною стало проведення ремонту трамвайної колії.

Як курсуватимуть трамваї

На час ремонту змінять маршрути трамваї №16, №16А, №27 та №30.

Трамвай №16 курсуватиме від розворотного кола "Журавлівський гідропарк" через вулиці Шевченка, Мойсеївську, Віринську, в’їзд Семиградський, вулицю Академіка Павлова та вулицю Нескорених із поверненням до розворотного кола.

Трамвай №16А рухатиметься у зворотному напрямку за тим самим кільцем.

Маршрут №27 курсуватиме від розворотного кола "Новожанове" через вулиці Москалівську, Гольдбергівську, Молочну, майдан Захисників України, проспект Героїв Харкова, вулицю Академіка Павлова, вулицю Нескорених і вулицю Шевченка до розворотного кола "Журавлівський гідропарк".

Трамвай №30 курсуватиме від розворотного кола "Вокзал "Харків-Пасажирський"" через вулиці Євгена Котляра, Полтавський Шлях, майдани Сергіївський, Павлівський і Конституції, проспект Героїв Харкова, вулицю Академіка Павлова, провулок Салтівський, Салтівське шосе та проспект Тракторобудівників до розворотного кола "Салтівське".

Через ремонт перекриють провулок

Крім того, з 8:00 9 липня до 20:00 8 вересня у Харкові буде заборонено рух транспорту в провулку 1-му Золочівському. Обмеження діятимуть на ділянці від вулиці Золочівської до вулиці Ігоря Муратова.

У Департаменті будівництва та шляхового господарства повідомили, що перекриття пов'язане з прокладанням теплотраси. Об'їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями, зокрема Золочівською, Ініціативною та Ігоря Муратова.

На час робіт також змінять маршрути автобусів №43е та №243. Вони курсуватимуть від Залютина (пансіонат) через вулиці Ігоря Муратова, Самодіяльну та Золочівську, після чого продовжать рух за звичними маршрутами.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові планують встановити антидронові сітки на Харківському шосе через загрозу атак російських FPV-дронів. Також влада розглядає можливість облаштування такого захисту на Північній Салтівці.

Також Новини.LIVE писали, що під час масованих обстрілів і повітряних тривог у Харкові на станціях метро можуть розмістити додаткові вагони для укриття людей. Однак наразі такої потреби немає, адже наявних площ метрополітену достатньо для прийому людей.