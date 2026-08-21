У Харкові повертають дітей з онлайну: зміни у навчанні

Діти за партами в підземній школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У Харкові до початку нового навчального року планують відкрити ще одну підземну школу. Після цього можливість навчатися у комбінованому форматі в більш безпечних умовах матимуть близько 52% дітей, які зараз перебувають у місті. Водночас будівництво захищених освітніх просторів у Харкові планують продовжувати.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву міського голови Харкова Ігоря Терехова в етері телемарафону Ми — Україна.

Нова підземна школа

Новий освітній простір облаштовують у Немишлянському районі. За словами Ігоря Терехова, основні роботи вже виконані, зараз завершують благоустрій території. Школа має прийняти учнів уже з 1 вересня. Міський голова наголосив, що можливість повернути дітей хоча б до комбінованого навчання особливо важлива для прифронтового Харкова, де повноцінне очне навчання обмежене через постійну загрозу російських обстрілів.

"Дійсно, сьогодні дуже важливо, щоб наші діти мали можливість вчитися і не тільки в системі онлайн, бо ми чудово розуміємо, що цього недостатньо для отримання повноцінних знань. Я впевнений, що 1 вересня ми зустрінемося в цій школі", — сказав Ігор Терехов.

Харків одним із перших почав будувати підземні школи під час повномасштабної війни. За словами мера, розроблену містом проєктно-кошторисну документацію згодом передали іншим прифронтовим громадам, які використали її для будівництва власних захищених шкіл.

Скільки дітей повернуться за парти

Після відкриття нового об'єкта доступ до комбінованого навчання у захищених просторах матиме приблизно половина дітей Харкова. Однак у міській владі вважають, що цього недостатньо.

"Десь приблизно 52% дітей, які знаходяться в місті Харкові, вже мають можливість і будуть мати можливість вчитися в таких більш-менш безпечних умовах у комбінованій системі навчання. Але тут неможливо зупинятися", — зазначив Ігор Терехов.

Напередодні питання подальшого розвитку захищеної інфраструктури обговорювали з прем'єр-міністром України. Харків розраховує на цільові державні субвенції, які дозволять продовжити будівництво підземних освітніх просторів.

Дитячі садочки під землею

Наступним напрямком мають стати підземні дитячі садочки. Крім того, місто потребує коштів на нові захищені зупинки громадського транспорту. Ігор Терехов зазначив, що самотужки закрити всі ці потреби прифронтовому місту складно, тому розраховує на підтримку держави.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові вдалося зменшити кількість влучань російських FPV-дронів. Місто спільно з військовими продовжує посилювати систему протидії безпілотникам та працює над новими рішеннями, однак подробиці з міркувань безпеки не розголошують.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові вдалося кардинально змінити систему оповіщення населення про повітряну небезпеку для полегшення життя місцевих мешканців. Спеціальне розділення сигналів допомогло суттєво зменшити час, який місто проводить у вимушеному простої через щоденні обстріли. Завдяки новим технічним рішенням держслужби та місцеві підприємства отримали можливість працювати у набагато зручнішому режимі.