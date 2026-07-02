У трьох селах на Харківщині ввели карантин: сказ у тварин

Собака у вольєрі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

На Харківщині в трьох селах запровадили карантин. Це сталося після того, як в одному з домоволодінь домашній пес помер від сказу. Власники тварини проходять курс терапії через контакт із хворим собакою. Попередньо вважається, що джерелом зараження могли бути дикі лисиці. Мешканців закликають терміново вакцинувати домашніх тварин.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Солоницівську селищну раду.

Смертельний випадок

У селі Березівське Солоницівської громади домашній пес помер від сказу. За інформацією місцевої влади, 22 червня господар помітив, що собака став агресивним і перестав їсти. Протягом чотирьох днів тварину возили до ветеринарних клінік, однак врятувати її не вдалося. Після загибелі собаки експертиза 27 червня підтвердила сказ.

Люди проходять лікування

Як повідомили у селищній раді, пес не був щеплений від сказу. Також не вакцинували ще п'ятьох собак і кота, які жили в цьому господарстві. Під час лікування хворий собака подряпав дружину власника, а донька носила його на руках. Через можливий контакт із вірусом вони проходять курс антирабічної терапії. Усіх інших домашніх тварин у господарстві вже вакцинували, а вольєр і подвір'я продезінфікували.

Карантин запровадили у трьох селах

Під час епізоотичного обстеження фахівці встановили, що ймовірним джерелом інфекції могли бути лисиці, яких неодноразово помічали поблизу Березівського. Через підтверджений випадок сказу з 29 червня карантин ввели в селах Березівське, Курортне та Пересічне. Там проводять заходи для ліквідації осередку небезпечної хвороби.

Де можна вакцинувати тварин

У Солоницівській селищній раді нагадали, що зробити щеплення домашнім тваринам від сказу можна з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 14:00 за такими адресами:

Дергачівська дільниця ветеринарної медицини — м. Дергачі, в'їзд Сосновий, 18;

село Вільшани — вул. Парківська, 12.

Симптоми сказу

Домашні тварини зі сказом спочатку можуть різко змінити поведінку — ставати агресивними або, навпаки, млявими й пригніченими. Згодом у них з'являються рясне слиновиділення, відмова від їжі та води, труднощі з ковтанням, порушення координації, а на пізніх стадіях — параліч. Після появи клінічних симптомів сказ є невиліковним і майже завжди закінчується загибеллю тварини.

Як повідомляли Новини.LIVE, екопарк Фельдмана у Харкові не змінює режим роботи попри заяви про можливу евакуацію. Комплекс приймає відвідувачів, але має план дій на випадок критичної ситуації.

Також Новини.LIVE писали, що у березні у Салтівському районі Харкова запровадили карантинні обмеження після того, як у цуценяти лабораторно підтвердили сказ. Тварина перед загибеллю контактувала з власницею та її близькими, людям надають необхідну медичну допомогу.