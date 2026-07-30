Удари по трасі Харків — Полтава: СБУ затримала агента РФ

Палаюча АЗС. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Харківщини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

На Харківщині затримали чоловіка, якого підозрюють у роботі на російську ФСБ. Він збирав інформацію про військові об’єкти та наслідки російських атак на Харківщині. Для цього агент їздив рейсовими автобусами й передавав координати через інтернет. Тепер йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

За інформацією СБУ, затриманий працював у відомій торговельній мережі в Полтаві. Слідство встановило, що російська спецслужба завербувала його після того, як він шукав швидкий заробіток у Telegram-каналах. За завданням куратора чоловік у вільний від роботи час сідав на рейсовий автобус і вирушав до Харківської області. Під час поїздок він спостерігав за маршрутами руху Сил оборони, місцями їхнього базування, а також фіксував наслідки російських ударів уздовж траси Полтава — Харків.

Усі зібрані дані він фотографував на телефон, після чого позначав координати на Google Maps і надсилав представнику фсб. Щоб приховати свою діяльність, після кожного сеансу зв’язку чоловік видаляв листування. Російські військові планували використати отриману інформацію для підготовки нових ракетних і авіаційних ударів по Харківській області.

Затримання та обшуки

Однак контррозвідка СБУ вчасно викрила схему, убезпечила військові об’єкти та затримала підозрюваного за місцем його проживання у Полтаві. Під час обшуку правоохоронці вилучили смартфон і комп’ютерну техніку, на яких, за даними слідства, зберігалися докази співпраці з російською спецслужбою.

Що загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо провину доведуть, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Подібні справи

Подібні випадки СБУ викриває не вперше. Раніше на Харківщині затримали жителя Чугуївського району, якого підозрюють у співпраці з ФСБ. За даними слідства, він шукав місця розташування Сил оборони, передавав їхні координати російським спецслужбам і встановлював замасковані відеокамери поблизу ймовірних позицій українських військових. Через ці пристрої окупанти планували в режимі реального часу стежити за пересуванням захисників і коригувати ракетні, авіаційні та дронові удари. Підозрюваного затримали під час підготовки до нового збору розвідувальної інформації. Йому також інкримінують державну зраду, а суд відправив його під варту.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові суд виніс вирок чоловіку, який через Telegram передавав інформацію про розташування українських військових та блокпостів. За поширення даних про ЗСУ він отримав п’ять років позбавлення волі.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові до суду передали справу 17-річного хлопця, якого підозрюють у підпалах військового автомобіля та локомотива. За даними слідства, він діяв за вказівками через Telegram і виконував завдання під контролем так званого куратора.