Виїзд до ЄС за 20 тис доларів: у Харкові затримали іноземця

Загородження на кордоні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У Харкові 55-річного громадянина Азербайджану обвинувачують в організації незаконного виїзду військовозобов'язаного за кордон. Він пропонував оформити фіктивне працевлаштування, "бронь" та відрядження до Європи без повернення. Справу вже передали до суду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі справи

За даними слідства, у березні 2026 року власник торгових точок із продажу хутряних виробів на ринку "Барабашово" випадково почув розмову жінки про знайомого, який не міг отримати відстрочку від мобілізації. Після цього він сам запропонував допомогу та домовився про зустріч.

Під час розмови чоловік запевнив, що має зв'язки в одній із державних установ Харкова. Він пообіцяв оформити фіктивне працевлаштування, яке мало дати підстави для отримання бронювання. За його словами, працювати насправді не довелося б.

Після цього фігурант запропонував оформити закордонне відрядження до однієї з європейських країн "в один кінець". Також він переконував, що без такої схеми законно виїхати за межі України чоловік не зможе.

Скільки коштує послуга

За інформацією правоохоронців, обвинувачений вимагав 20 тисяч доларів США. Ці гроші, за його словами, були потрібні для підготовки необхідних документів. Також він попросив надати копії документів "замовника", щоб перевірити можливість реалізації схеми.

Що загрожує

Правоохоронці затримали чоловіка одразу після отримання обумовленої суми. Йому повідомили про підозру. Прокурори вже направили до суду обвинувальний акт. Чоловіка обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та в одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішень посадовими особами. Якщо провину доведуть у суді, йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Крім того, суд може заборонити йому обіймати певні посади чи займатися окремою діяльністю строком до трьох років, а також конфіскувати майно.

Подібні справи

Раніше правоохоронці повідомили про підозру депутату Харківської міської ради VIII скликання, якого вважають причетним до організації незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон. За даними слідства, він разом із 28-річним барменом налагодив схему, у межах якої чоловікам пропонували різні способи уникнути мобілізації — від фіктивного оформлення інвалідності та "броні" до незаконного перетину державного кордону.

За версією слідства, для координації дій спільники створили закриту групу в месенджері, де обговорювали деталі схеми. Одному з "клієнтів" вони запропонували за 17 тисяч доларів маршрут через Київ та Одеську область до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Наприкінці березня правоохоронці затримали бармена під час спроби отримати гроші через криптогаманець, а згодом депутату оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

Як повідомляли Новини.LIVE, Київський районний суд Харкова визнав винною лікарку, яка допомагала військовозобов'язаним ухилитись від служби в ЗСУ. Вона оформлювала для них фіктивні документи.

Також Новини.LIVE писали, що Служба безпеки України повідомила про заочну підозру 38-річному блогеру з Харкова, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав до Росії. За даними слідства, чоловік поширював проросійський контент, виправдовував війну проти України та закликав до зміни державного кордону.