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Атака на рятувальників у Харкові — у МВС показали важке відео з сином одного із загиблих

4 квітня 2024 14:25
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Козюк Тетяна
редактор
Атака на рятувальників у Харкові — у МВС показали важке відео з сином одного із загиблих
Син одного із загиблих рятувальників. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Країна-терорист Росія обстріляла "шахедами" один із житлових районів Харкова уночі, 4 квітня. Внаслідок атаки загинули троє рятувальників.

У Міністерстві внутрішніх справ показали важке відео, на якому син одного із загиблих рятувальників плаче на місці удару, де декілька хвилин тому росіяни вбили його батька. 

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"Молодий вогнеборець плаче на місці удару, де Росія декілька хвилин тому цинічно вбила його батька — 52-річного рятувальника", — написали у МВС. 

Відомо, що один із загиблих — Владислав Логінов — усе своє життя присвятив роботі у пожежній службі. Його син Володимир вирішив повторити приклад батька та став вогнеборцем, чоловік працював начальником караулу у сусідній пожежній частині. 

Під час нічної атаки батько та син разом із колегами виїхали на місце удару, вони працювали за декілька будинків один від одного.

"Коли пролунав потужний вибух, син одразу зрозумів, що найімовірніше прилетіло туди, де був батько. Складно уявити емоції, що пережив чоловік, коли побачив закривавлене тіло батька. Велике горе для рідних, колег, друзів", — написали в МВС. 

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Загиблий Владислав Логінов. Фото: МВС

Нагадаємо, уночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.

Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей. Також з'явилися кадри тригодинного порятунку чоловіка з-під завалів у місті. 

У МВС назвали імена загиблих рятувальників. 

війна
Харків
пожежа
обстріли
окупанти
рятувальники
війна в Україні
загиблі

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