Атака на спасателей в Харькове — в МВД показали тяжелое видео с сыном одного из погибших

Сын одного из погибших спасателей. Фото: скриншот с видео

Страна-террорист Россия обстреляла "шахедами" один из жилых районов Харькова ночью, 4 апреля. В результате атаки погибли трое спасателей.

В Министерстве внутренних дел показали тяжелое видео, где сын одного из погибших спасателей плачет на месте удара, где несколько минут назад россияне убили его отца.

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"Молодой пожарный плачет на месте удара, где Россия несколько минут назад цинично убила его отца — 52-летнего спасателя", — написали в МВД.

Известно, что один из погибших Владислав Логинов всю свою жизнь посвятил работе в пожарной службе. Его сын Владимир решил повторить пример отца и стал пожарным, мужчина работал начальником караула в соседней пожарной части.

Во время ночной атаки отец и сын вместе с коллегами выехали на место удара, они работали в нескольких домах друг от друга.

"Когда раздался мощный взрыв, сын сразу понял, что вероятнее всего прилетело туда, где был отец. Сложно представить эмоции, что испытал мужчина, когда увидел окровавленное тело отца. Большое горе для родных, коллег, друзей", — написали в МВД.

Погибший Владислав Логинов. Фото: МВД

Напомним, ночью 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.

Впоследствии стало известно, что из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека , трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек. Также появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в городе.

В МВД назвали имена погибших спасателей.