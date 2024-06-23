Синегубов рассказал о состоянии жертв в результате авиаудара по Харькову

Последствия авиаудара по проспекту Гагарина в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Из-за авиаудара по Харькову пострадавших начали госпитализировать также и в больницы Харьковской области. В областных госпиталях оказывают помощь 41 пострадавшему, в частности троим детям.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 23 июня.

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По его словам, четверо пациентов сейчас в тяжелом состоянии, они прооперированы.

Состояние двоих детей 12 и 13 лет, как добавил чиновник, среднее, с положительной динамикой. Еще одна 17-летняя девушка лечится амбулаторно.

"К сожалению, это не окончательные данные, ведь люди продолжают обращаться за медицинской помощью после обстрелов оккупантов", — говорит Синегубов.

Скриншот сообщения Синегубова

Авиаудар по Харькову — что известно

Напомним, 22 июня российские Воздушно-космические силы нанесли авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего были погибшие и ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на удар российских оккупантов по городу.

По словам мэра города, Игоря Терехова, попадание трех авиабомб произошло вблизи городского автовокзала на проспекте Гагарина, еще одна попала в дом. Он также добавил, что Кремль сорвал выпускной вечер харьковских школьников, в результате чего дети были вынуждены его проводить в укрытии.

На утро воскресенья, 23 июня, спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания в пятиэтажку.