Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Авиаудар по Харькову — в ОВА рассказали о состоянии жертв после атаки по городу arrow

Авиаудар по Харькову — в ОВА рассказали о состоянии жертв после атаки по городу

23 июня 2024 10:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Синегубов рассказал о состоянии жертв в результате авиаудара по Харькову
Последствия авиаудара по проспекту Гагарина в Харькове. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Из-за авиаудара по Харькову пострадавших начали госпитализировать также и в больницы Харьковской области. В областных госпиталях оказывают помощь 41 пострадавшему, в частности троим детям.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 23 июня.

Читайте также:

Состояние пострадавших в результате авиаудара по городу

По его словам, четверо пациентов сейчас в тяжелом состоянии, они прооперированы.

Состояние двоих детей 12 и 13 лет, как добавил чиновник, среднее, с положительной динамикой. Еще одна 17-летняя девушка лечится амбулаторно.

"К сожалению, это не окончательные данные, ведь люди продолжают обращаться за медицинской помощью после обстрелов оккупантов", — говорит Синегубов.

харьков авиаудар
Скриншот сообщения Синегубова

Авиаудар по Харькову — что известно

Напомним, 22 июня российские Воздушно-космические силы нанесли авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего были погибшие и ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на удар российских оккупантов по городу.

По словам мэра города, Игоря Терехова, попадание трех авиабомб произошло вблизи городского автовокзала на проспекте Гагарина, еще одна попала в дом. Он также добавил, что Кремль сорвал выпускной вечер харьковских школьников, в результате чего дети были вынуждены его проводить в укрытии.

На утро воскресенья, 23 июня, спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания в пятиэтажку.

Харьков
больницы
Украина
Олег Синегубов
врачи
война в Украине
жертвы
авиабомба

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление