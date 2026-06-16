У частині Харкова завтра відключать воду: адреси бюветів

Бювет у Харкові. Фото ілюстративне: Харківська міська рада

Завтра 17 червня частина мешканців Харкова тимчасово залишиться без водопостачання. Обмеження пов’язані з плановими роботами, які проводять для підготовки міських мереж до осінньо-зимового періоду. Води не буде орієнтовно майже увесь день. Харків’ян просять завчасно зробити запас води.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківводоканал.

Планові роботи

17 червня частина мешканців Харкова тимчасово залишиться без водопостачання. Відключення пов’язане з проведенням планових робіт для підготовки мереж до осінньо-зимового періоду. Воду у частини абонентів Шевченківського та Київського районів не буде орієнтовно з 08:00 до 21:00.

Адреси відключення

Без водопостачання можуть залишитися мешканці таких територій:

частина Шевченківського району, обмежена річкою Лопань, окружною дорогою до селища П’ятихатки, лісопарком, Харківським шосе, Центральним парком;

частина Київського району, обмежена Харківським шосе, територією лісопарку, селищем Жуковського, зокрема приватним сектором;

вул. Григорія Сковороди;

вул. Саперна;

річка Харків;

вул. Ісаївська;

вул. Шевченка;

вул. Хотинська;

вул. Бахмутська;

пров. Гнєдича;

ТЦ "Барабашова";

вул. Наринська;

вул. Шаляпіна.

Харків’ян просять заздалегідь зробити запас води на час проведення робіт.

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Адреси бюветів

Індустріальний район

Пр. Героїв Харкова, 292

Вул. 92 бригади, 28-А

Пр. Індустріальний, 37

Київський район

Вул. Старошишківська, 2

Вул. Майка Йогансена, 14

Вул. Метробудівників, 38

Немишлянський район

Вул. Амосова, 7-А

Вул. Ощепкова, 5-А

Салтівське шосе, 118

Новобаварський район

Вул. Академіка Богомольця, 15

Вул. Львівська, 13

Пр. Новобаварський, 89 -А

Основ`янський район

Вул. Літакова, 13

Вул. Болградська, 48

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Салтівський район

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Слобідський район

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Вул. Ньютона, 131

Пр. Байрона, 171-Б

Холодногірський район

Вул. Волонтерська, 57

Вул. Кам'янець-Подільська, 23

Вул. Злагоди, 2

Вул. Слов'янська, 6

Вул. Січеславська, 66 –А

Шевченківський район

Пр. Перемоги, 66-А

Вул. Ахсарова, 15-А

Вул. Клочківська, 197

Контакти "Харківводоканалу"

Для розв'язання питань із водопостачання та водовідведення абоненти можуть звертатися за такими контактними номерами:

Аварійна служба водопостачання (зовнішні мережі, цілодобово): 341-41-40, 712-08-40.

Аварійна служба водовідведення (внутрішньобудинкові мережі, цілодобово): 341-41-40, 704-14-46, 704-14-47, 704-14-48, 734-91-53, 739-95-05.

Інформаційний центр: 341-41-40 (пн–чт: 8:00–17:00, пт: 8:00–16:00, сб–нд: вихідні).

Передача показань лічильників (автоматичний прийом, цілодобово): 707-58-51.

Центр обслуговування Індустріального району (включаючи Докучаєвське, Заїки, Затишшя):

Адреса: вул. Архітектора Альошина, 35

Графік роботи: пн–чт: 8:00–17:00, пт: 8:00–16:00 (перерва з 12:12 до 13:00).

Для фізичних осіб: 703-32-55

Для юридичних осіб: (050) 100-99-53

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