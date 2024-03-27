Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Як вберегти Харків від постійних обстрілів РФ — думка генерала arrow

Як вберегти Харків від постійних обстрілів РФ — думка генерала

27 березня 2024 11:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як вберегти Харків від постійних обстрілів РФ — думка генерала
Наслідки удару по Харкову 20 березня. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Ситуація у Харкові може покращитись тоді, коли російські модернізовані зенітно-ракетні комплекси виведуть з ладу. Одразу після цього обстріли регіону вщухнуть. 

Про це заявив начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергія Мельника в інтерв'ю Суспільному

Читайте також:

Як вберегти Харків від постійних обстрілів РФ

Мельник розповів, що окупанти модернізували системи С-300 і С-400 та ракети для них, тому їхня швидкість більша за українську вдвічі і долітають вони всього за кілька хвилин. Відповідно нашій ППО важче збити такі ворожі цілі за такий короткий проміжок часу.

За його словами, саме це стало причиною частіших обстрілів Харківської області. 

"Але максимальна дальність пуску цієї ракети по території Харківської області — десь 110 кілометрів. На жаль, системи артилерійського вогню і системи РСЗВ не дістають до систем С-300 Російської Федерації, і влучити по них практично неможливо", — пояснив він.

Для розв'язання цієї проблеми генерал вважає, що потрібно провести комплексний захід з авіацією та західними системами РСЗВ, які мають більший радіус ураження. Крім того, потрібно "зловити" та знищити на етапі підготовки російські пускові системи. 

Однак він впевнений, що Україна зовсім скоро отримає західні винищувачі F-16 і тоді настане "переломний момент", адже тоді в України буде комплексна програма зі знищення цих цілей.

Атака по енергооб'єктах Харкова

Нагадаємо, у ніч проти 22 березня росіяни завдали масового удару по Україні. Під час атаки вони використовували ракети різного типу та дрони-камікадзе. Внаслідок удару в Одесі, Харкові та інших містах пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, через це в частину України знову повернулись блекаути.

Через атаку у Харкові майже 700 тисяч жителів були без електроенергії. У місті не працювало метро, система оповіщення та світлофори. 

Наразі очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов опублікував графік погодинних відключень електроенергії у місті та області. Він буде чинний у період із 25 по 31 березня. 

А за словами Кудрицького, ситуація зі світлом у Харкові може покращитися приблизно через тиждень.

Крім того, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що вирішив раніше закінчити опалювальний сезон у місті, аби зменшити навантаження на енергосистему, яка постраждала внаслідок обстрілів РФ

Харків
електроенергія
росіяни
обстріли
літаки
війна в Україні
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом