Як вберегти Харків від постійних обстрілів РФ — думка генерала

Наслідки удару по Харкову 20 березня. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Ситуація у Харкові може покращитись тоді, коли російські модернізовані зенітно-ракетні комплекси виведуть з ладу. Одразу після цього обстріли регіону вщухнуть.

Про це заявив начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергія Мельника в інтерв'ю Суспільному.

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Мельник розповів, що окупанти модернізували системи С-300 і С-400 та ракети для них, тому їхня швидкість більша за українську вдвічі і долітають вони всього за кілька хвилин. Відповідно нашій ППО важче збити такі ворожі цілі за такий короткий проміжок часу.

За його словами, саме це стало причиною частіших обстрілів Харківської області.

"Але максимальна дальність пуску цієї ракети по території Харківської області — десь 110 кілометрів. На жаль, системи артилерійського вогню і системи РСЗВ не дістають до систем С-300 Російської Федерації, і влучити по них практично неможливо", — пояснив він.

Для розв'язання цієї проблеми генерал вважає, що потрібно провести комплексний захід з авіацією та західними системами РСЗВ, які мають більший радіус ураження. Крім того, потрібно "зловити" та знищити на етапі підготовки російські пускові системи.

Однак він впевнений, що Україна зовсім скоро отримає західні винищувачі F-16 і тоді настане "переломний момент", адже тоді в України буде комплексна програма зі знищення цих цілей.

Атака по енергооб'єктах Харкова

Нагадаємо, у ніч проти 22 березня росіяни завдали масового удару по Україні. Під час атаки вони використовували ракети різного типу та дрони-камікадзе. Внаслідок удару в Одесі, Харкові та інших містах пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, через це в частину України знову повернулись блекаути.

Через атаку у Харкові майже 700 тисяч жителів були без електроенергії. У місті не працювало метро, система оповіщення та світлофори.

Наразі очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов опублікував графік погодинних відключень електроенергії у місті та області. Він буде чинний у період із 25 по 31 березня.

А за словами Кудрицького, ситуація зі світлом у Харкові може покращитися приблизно через тиждень.