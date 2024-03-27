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Как уберечь Харьков от постоянных обстрелов РФ — мнение генерала

27 марта 2024 11:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как уберечь Харьков от постоянных обстрелов РФ — мнение генерала
Последствия удара по Харькову 20 марта. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ситуация в Харькове может улучшиться, когда российские модернизированные зенитно-ракетные комплексы выведут из строя. Сразу после этого обстрелы региона утихнут.

Об этом заявил начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергея Мельника в интервью Суспільному.

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Как уберечь Харьков от постоянных обстрелов РФ

Мельник рассказал, что оккупанты модернизировали системы С-300 и С-400 и ракеты для них, поэтому их скорость больше украинской вдвое и долетают они всего за несколько минут. Соответственно нашей ПВО труднее сбить такие вражеские цели за столь короткий промежуток времени. 

По его словам, именно это стало причиной более частых обстрелов Харьковской области.

"Но максимальная дальность пуска этой ракеты по территории Харьковской области — где-то 110 километров. К сожалению, системы артиллерийского огня и системы РСЗО не получают системы С-300 Российской Федерации, и попасть по ним практически невозможно", — пояснил он.

Для решения этой проблемы генерал считает, что нужно провести комплексные мери с авиацией и западными системами РСЗО, имеющими больший радиус поражения. Кроме того, нужно поймать и уничтожить на этапе подготовки российские пусковые системы.

Однако он уверен, что Украина совсем скоро получит западные истребители F-16, и тогда наступит "переломный момент", ведь тогда у Украины будет комплексная программа по уничтожению этих целей.

Атака по энергообъектам Харькова

Напомним, в ночь на 22 марта россияне нанесли массовый удар по Украине. Во время атаки они использовали ракеты разного типа и дроны-камикадзе. В результате удара в Одессе, Харькову и другим городам повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за этого в часть Украины снова вернулись блэкауты.

Из-за атаки в Харькове почти 700 тысяч человек были без электроэнергии. В городе не работало метро, система оповещения и светофоры.

В настоящее время глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов опубликовал график почасовых отключений электроэнергии в городе и области. Он будет действовать в период с 25 по 31 марта.

А по словам Кудрицкого, ситуация со светом в Харькове может улучшиться примерно через неделю.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что решил раньше закончить отопительный сезон в городе, чтобы уменьшить нагрузку на пострадавшую в результате обстрелов РФ энергосистему.

Харьков
электроэнергия
россияне
обстрелы
самолеты
война в Украине
ракетный удар

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