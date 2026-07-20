На Харківщині місцевий стежив за позиціями ЗСУ: затримання агента

Затримання зрадника. Фото: Служба безпеки України

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

На Харківщині чоловіка підозрюють у роботі на ФСБ. Він встановлював приховані відеокамери поблизу можливих позицій українських військових, щоб допомогти росіянам коригувати удари. Серед імовірних цілей були оперативні аеродроми та позиції артилерії ЗСУ. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Стежив за військовими

За інформацією СБУ, агентом виявився безробітний житель Чугуївського району, якого дистанційно завербувала ФСБ. Він обходив прифронтову місцевість, шукав місця розташування Сил оборони та передавав ворогу їхні координати. Крім цього, чоловік встановлював замасковані відеокамери на деревах поблизу об'єктів, які могли використовувати українські військові.

Через віддалений доступ російські спецслужби планували в режимі реального часу стежити за пересуванням захисників і коригувати ракетні, авіаційні та дронові атаки.

Затримання агента

Співробітники СБУ задокументували діяльність підозрюваного та затримали його під час підготовки до нової розвідувальної вилазки. Під час обшуків у чоловіка вилучили чотири смартфони, які він використовував для зв'язку з куратором із ФСБ та передачі розвідувальної інформації.

Що загрожує

Слідчі повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання зрадників

Зазначимо, раніше СБУ затримала 43-річного жителя Харківського району, якого підозрюють у співпраці з ФСБ. За даними слідства, він через Telegram підтримував зв'язок із куратором із Бєлгородської області та передавав координати українських військових, позицій ППО й техніки. Інформацію надсилав у вигляді фото, відео та позначок на картах.

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з російською спецслужбою. Чоловікові повідомили про підозру у державній зраді, суд відправив його під варту без права внесення застави. У разі доведення вини йому також загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові до суду передали справу 17-річного хлопця, якого підозрюють у підпалах військового автомобіля та локомотива. За даними слідства, він діяв за вказівками через Telegram і виконував завдання під контролем так званого куратора.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові суд виніс вирок чоловіку, який через Telegram передавав інформацію про розташування українських військових та блокпостів. За поширення даних про ЗСУ він отримав п’ять років позбавлення волі.