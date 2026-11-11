Снаряди, які вилучили. Фото: Державне бюро розслідувань

На Харківщині викрили військовослужбовця Національної гвардії, який незаконно продавав мінометні міни. Боєприпаси, призначені для потреб підрозділу, він міг списувати як використані в боях, а потім знаходити на них покупців. Слідство задокументувало три випадки продажу на Харківщині та Сумщині. Загалом за 450 мін чоловік отримав майже 800 тисяч гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань.

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Як працювала схема

За даними ДБР, затриманий відповідав за матеріально-технічне забезпечення одного з підрозділів Нацгвардії. Завдяки своїй посаді він мав доступ до боєприпасів. За попередньою інформацією слідства, військовослужбовець списував міни як використані для ураження російських військ. Однак замість цього боєприпаси потрапляли до незаконного продажу.

Покупців чоловік шукав серед власних знайомих. Він пропонував 120-мм та 82-мм осколково-фугасні мінометні міни за ціною до 2 тисяч гривень за одиницю. Водночас реальна вартість таких боєприпасів значно вища.

Де продавали боєприпаси

Працівники ДБР задокументували три оборудки. Дві партії мін військовослужбовець продав на Харківщині, ще одну — на Сумщині. Під час третьої передачі боєприпасів правоохоронці затримали підозрюваного. Загалом слідчі вилучили всі 450 мін. Крім того, під час обшуків знайшли набої до автоматичної зброї. Наразі правоохоронці встановлюють, чи були в незаконній схемі інші учасники.

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Що загрожує військовому

Нацгвардійцю повідомили про підозру в незаконному придбанні, зберіганні та збуті боєприпасів без передбаченого законом дозволу. Його дії кваліфікували за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. За цією статтею чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Інші випадки

Зазначимо, раніше на Харківщині зафіксували ще один випадок незаконного продажу зброї. У місті Лозова місцевий житель торгував боєприпасами через військовий онлайн-аукціон. Чоловік продав дві партії пороху загальною вагою 15 кілограмів за 15 тисяч гривень. Крім того, він придбав автомат Калашникова, два пістолети та набої до різних видів зброї, які планував продати. Суд призначив йому чотири роки позбавлення волі з іспитовим строком на два роки. Вилучену зброю та боєприпаси передали Збройним Силам України.

Як повідомляли Новини.LIVE, суд Харкова ухвалив вирок раніше судимому чоловікові. Його визнали винним у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухових пристроїв. Обвинувачений у травні 2024 року виявив у підвалі багатоквартирного будинку боєприпаси, серед яких були патрони калібру 7,62 мм, корпус гранати Ф-1 та підривач. Він забрав знахідку та носив її при собі.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові чоловік незаконно придбав і зберігав вогнепальну зброю. Його правоохоронці викрили на вокалі. У матеріалах суду зазначено, що у листопаді 2024 року чоловік без дозволу купив пістолет Макарова та два магазини з 16 набоями калібру 9 мм. Згодом його затримали на залізничному вокзалі міста.