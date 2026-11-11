Изъятые снаряды. Фото: Государственное бюро расследований

В Харьковской области разоблачили военнослужащего Национальной гвардии, который незаконно продавал минометные мины. Боеприпасы, предназначенные для нужд подразделения, он мог списывать как израсходованные в боях, а затем находить на них покупателей. Следствие зафиксировало три случая продажи в Харьковской и Сумской областях. Всего за 450 мин мужчина получил почти 800 тысяч гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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Как работала схема

По данным ГБР, задержанный отвечал за материально-техническое обеспечение одного из подразделений Нацгвардии. Благодаря своей должности он имел доступ к боеприпасам. По предварительной информации следствия, военнослужащий списывал мины как использованные для поражения российских войск. Однако вместо этого боеприпасы попадали в незаконную продажу.

Покупателей мужчина искал среди своих знакомых. Он предлагал 120-мм и 82-мм осколочно-фугасные минометные мины по цене до 2 тысяч гривен за штуку. При этом реальная стоимость таких боеприпасов значительно выше.

Где продавали боеприпасы

Сотрудники ГБР зафиксировали три сделки. Две партии мин военнослужащий продал в Харьковской области, ещё одну — в Сумской. Во время третьей передачи боеприпасов правоохранители задержали подозреваемого. Всего следователи изъяли все 450 мин. Кроме того, во время обысков были обнаружены патроны к автоматическому оружию. В настоящее время правоохранители устанавливают, были ли в незаконной схеме другие участники.

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Что грозит военнослужащему

Нацгвардейцу сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Его действия квалифицировали по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. По этой статье мужчине грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Другие случаи

Отметим, что ранее в Харьковской области зафиксировали ещё один случай незаконной продажи оружия. В городе Лозовая местный житель торговал боеприпасами через военный онлайн-аукцион. Мужчина продал две партии пороха общим весом 15 килограммов за 15 тысяч гривен. Кроме того, он приобрел автомат Калашникова, два пистолета и патроны к различным видам оружия, которые планировал продать. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года. Изъятое оружие и боеприпасы передали Вооруженным Силам Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, суд Харькова вынес приговор ранее судимому мужчине. Его признали виновным в незаконном хранении боеприпасов и взрывных устройств. Обвиняемый в мае 2024 года обнаружил в подвале многоквартирного дома боеприпасы, среди которых были патроны калибра 7,62 мм, корпус гранаты Ф-1 и взрыватель. Он забрал находку и носил её при себе.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове мужчина незаконно приобрел и хранил огнестрельное оружие. Правоохранители поймали его с поличным. В материалах суда указано, что в ноябре 2024 года мужчина без разрешения купил пистолет Макарова и два магазина с 16 патронами калибра 9 мм. Впоследствии его задержали на железнодорожном вокзале города.