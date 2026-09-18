Наступ Росії восени: що зміниться на Харківському фронті

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

На Харківщини восени можуть змінитися умови для наступальних дій російських військ. Наразі інтенсивність їхнього просування дещо знижується, а однією з причин називають виснаження особового складу. Водночас із похолоданням, дощами, туманами та зникненням листяного покриву бойові дії можуть ускладнитися.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов.

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Проблеми з технікою

Важливою складовою ситуації на фронті залишається забезпечення військових технікою. Найбільше українські захисники продовжують потребувати дронів, адже вони активно використовуються під час бойових дій і швидко виходять із ладу. Про це Трегубов розповів, коментуючи ситуацію на Харківщині.

"Завжди не вистачає дронів, звичайно. Дрон — це розхідник, так чи інакше. Навіть якщо це не FPV, який є розхідником за визначенням. Зазвичай дрони падають доволі швидко. Тому дрон — це розхідник", — пояснив речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Водночас із більшістю інших видів техніки ситуація, за словами речника, більш рівна, ніж на попередніх етапах війни. Окремо він згадав сучасні зразки озброєння, які могли б суттєво вплинути на ситуацію.

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"Якщо брати інші типи техніки, то зазвичай усе вистачає, поки ми не говоримо про якісь ексклюзивні зразки, які могли би докорінно змінити ситуацію. Якщо ми не говоримо, умовно кажучи, про шведські Gripen, якщо це про авіацію, наприклад, то, в принципі, ситуація зараз значно більш рівна, ніж була на попередніх етапах війни", — сказав Трегубов.

Що змінить осінь

Із завершенням літа загальна інтенсивність просування російських військ дещо знижується. Однак, за оцінкою Трегубова, це наразі більше пов’язано зі станом російського особового складу, ніж із погодою.

"Знижується загальна інтенсивність просувань поки що, але це, мені здається, пов’язане не з погодою, а з відносним виснаженням російського особового складу", — зазначив речник.

Погодні умови, за його словами, можуть сильніше вплинути на бойові дії пізніше. Йдеться про похолодання, сильні дощі та зникнення листяного покриву, який зараз допомагає приховувати пересування.

"Погода поки що особливо не впливає. Вона почне впливати, коли конкретно похолодає, якщо почнуться сильні дощі, сильніші, ніж вони були влітку. Ну і, звісно, коли зникне зеленка, коли зникне листяний покрив на деревах, ось тоді наступальні дії буде проводити складніше. Але це, скоріше, перспектива жовтня", — сказав Трегубов.

Вплив погоди

Ще одним фактором восени можуть стати тумани. Саме за таких умов російські війська в минулі періоди намагалися використовувати обмежену видимість для пересування. Точний час початку такого періоду залежатиме від погоди. Трегубов припустив, що це може бути кінець вересня або жовтень, але наголосив, що прогнозувати погоду не береться.

"Скоріше за все, так, але тут я не синоптик. Я не можу сказати, яким буде жовтень у плані туману, яким буде жовтень у плані злив. Може бути так, що він буде ясний. Таке за мого життя бувало. Але яким буде саме цей — хай нам метеоцентр розповість", — підсумував речник.

Як повідомляли Новини.LIVE, війська РФ продовжують штурми на напрямку Борової на Харківщині, але за літню кампанію не змогли суттєво просунутися. Окупанти змінили тактику й тепер намагаються обходити українські позиції та накопичуватися в тилу. Українські військові протидіють цим спробам, однак інтенсивність атак залишається високою.

Також Новини.LIVE писали, що українські військові провели операцію з зачистки лісової ділянки на Купʼянському напрямку в Харківській області. Ймовірно, ці дії були пов’язані зі створенням сприятливіших умов для протидії російським ударним безпілотникам у цьому районі. У пʼятницю, 30 серпня, 2-й Хартійський корпус повідомив, що українські військові взяли під контроль два квадратних кілометри лісистої місцевості на південний захід від Західного.