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На Харківщині суттєво зросла кількість постраждалих після падіння КАБу на житловий будинок

26 квітня 2024 12:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині суттєво зросла кількість постраждалих після падіння КАБу на житловий будинок
Зруйнований будинок на Харківщині. Фото ілюстративне: Нацполіція
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Росіяни завдали чергових ракетних та артилерійських ударів по Харківській області, зокрема обстрілявши житловий будинок у селі Дергачі. Кількість постраждалих внаслідок цього влучання зросла до чотирьох осіб.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у п'ятницю, 26 квітня.

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Повідомлення Синєгубова. Фото: скриншот

Влучання у житловий будинок

"Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по житловому будинку у Дергачах збільшилася до чотирьох осіб", — говориться у повідомленні. 

При цьому очільник ОВА зазначив, що серед постраждалих є хлопчик чотирьох років та жінка 52 років, які отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес.

Синєгубов зазначив, що в даному випадку обійшлося без госпіталізації. 

обстріли харківщини
Вогонь на місці влучання авіабомби. Фото: Нацполіція
обстріли Харківщини
Будинок горить після влучання КАБа. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, за минулу добу ворог не здійснював обстрілів Харкова. В свою чергу, на території області було обстріляно 15 населених пунктів.

25 квітня ворог атакував Балаклію Харківської області. У МВА оприлюднили кадри наслідків.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок удару збільшилася до десяти.

війна
Харків
Україна
обстріли
окупанти
авіабомба

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