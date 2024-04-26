На Харківщині суттєво зросла кількість постраждалих після падіння КАБу на житловий будинок
Росіяни завдали чергових ракетних та артилерійських ударів по Харківській області, зокрема обстрілявши житловий будинок у селі Дергачі. Кількість постраждалих внаслідок цього влучання зросла до чотирьох осіб.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у п'ятницю, 26 квітня.
Влучання у житловий будинок
"Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по житловому будинку у Дергачах збільшилася до чотирьох осіб", — говориться у повідомленні.
При цьому очільник ОВА зазначив, що серед постраждалих є хлопчик чотирьох років та жінка 52 років, які отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес.
Синєгубов зазначив, що в даному випадку обійшлося без госпіталізації.
Нагадаємо, за минулу добу ворог не здійснював обстрілів Харкова. В свою чергу, на території області було обстріляно 15 населених пунктів.
25 квітня ворог атакував Балаклію Харківської області. У МВА оприлюднили кадри наслідків.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок удару збільшилася до десяти.
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