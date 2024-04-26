В Харьковской области существенно возросло количество пострадавших после падения КАБа на жилой дом

Разрушенный дом в Харьковской области. Фото иллюстративное: Нацполиция

Россияне нанесли очередные ракетные и артиллерийские удары по Харьковской области, в частности обстреляв жилой дом в селе Дергачи. Число пострадавших в результате этого попадания возросло до четырех человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в пятницу, 26 апреля.

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Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Попадание в жилой дом

"Количество пострадавших в результате вражеского удара по жилому дому в Дергачах увеличилось до четырех человек", — говорится в сообщении.

При этом глава ОВА отметил, что среди пострадавших мальчик четырех лет и женщина 52 лет, которые получили легкие травмы и острую реакцию на стресс.

Синегубов отметил, что в данном случае обошлось без госпитализации.

Огонь на месте попадания авиабомбы. Фото: Нацполиция

Дом горит после попадания КАБа. Фото: Нацполиция

Напомним, за минувшие сутки враг не совершал обстрелов Харькова. В свою очередь, на территории области были обстреляны 15 населенных пунктов.

25 апреля враг атаковал Балаклею Харьковской области. В МВА обнародовали кадры последствий.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в результате удара увеличилось до десяти.