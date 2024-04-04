Ночная атака на Харьков — в МВД назвали имена погибших спасателей

Игорь Клименко. Фото: соцсети

В результате ночного российского удара по Харькову 4 апреля погибли четыре человека. Трое из них — спасатели. Это Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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"Логинов Владислав, Байдалинов Сергей, Матюшенко Владимир. Харьковские спасатели, которых сегодня цинично убила россия. Прицельно. Повторным ударом, когда они спасали людей", — написал Клименко, называя имена убитых россиянами спасателей.

Он добавил, что Владиславу навеки будет 52 года, Сергею — 32, а Владимиру — 41.

Кроме того, по словам Клименко, еще один спасатель получил серьезные ранения.

"Вся большая семья МВД сочувствует горю близких погибших", — написал министр внутренних дел.

Спасатель Владимир Матюшенко. Фото: Игорь Клименко\Telegram

Спасатель Владислав Логинов. Фото: Игорь Клименко\Telegram

Спасатель Сергей Байдалинов. Фото: Игорь Клименко\Telegram

Напомним, ночью 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.

Под прицелом врага находились частные и многоквартирные дома. В одной из многоэтажек разрушены верхние этажи.

Впоследствии стало известно, что из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек.

Кроме того, появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в городе.