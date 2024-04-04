Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Ночная атака на Харьков — в МВД назвали имена погибших спасателей arrow

Ночная атака на Харьков — в МВД назвали имена погибших спасателей

4 апреля 2024 10:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ночная атака на Харьков — в МВД назвали имена погибших спасателей
Игорь Клименко. Фото: соцсети
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В результате ночного российского удара по Харькову 4 апреля погибли четыре человека. Трое из них — спасатели. Это Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Читайте также:

Убитые россиянами спасатели в Харькове

"Логинов Владислав, Байдалинов Сергей, Матюшенко Владимир. Харьковские спасатели, которых сегодня цинично убила россия. Прицельно. Повторным ударом, когда они спасали людей", — написал Клименко, называя имена убитых россиянами спасателей.

Он добавил, что Владиславу навеки будет 52 года, Сергею — 32, а Владимиру — 41.

Кроме того, по словам Клименко, еще один спасатель получил серьезные ранения.

"Вся большая семья МВД сочувствует горю близких погибших", — написал министр внутренних дел.

Обстрел Харькова 4 апреля
Спасатель Владимир Матюшенко. Фото: Игорь Клименко\Telegram
Обстрел Харькова 4 апреля
Спасатель Владислав Логинов. Фото: Игорь Клименко\Telegram
Обстрел Харькова 4 апреля
Спасатель Сергей Байдалинов. Фото: Игорь Клименко\Telegram

Напомним, ночью 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.

Под прицелом врага находились частные и многоквартирные дома. В одной из многоэтажек разрушены верхние этажи.

Впоследствии стало известно, что из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек.

Кроме того, появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в городе.

война
смерть
Харьков
россияне
обстрелы
оккупанты
спасатели
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК