Обстрел Харькова — фоторепортаж последствий российской атаки на город

Последствия обстрела Харькова 6 апреля. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты ночью, 6 апреля, в очередной раз обстреляли Харьков. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые. Также повреждены гражданские здания.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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Российский обстрел Харькова

В результате серии обстрелов С-300 россияне повредили девять жилых домов, административное здание, детский сад, кафе, автомойку СТО, помещение магазина АЗС, здание общежитий, легковые и грузовые автомобили.

Последствия обстрела Харькова 6 апреля. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела Харькова 6 апреля. Фото: Новини.LIVE

Российские захватчики убили шесть человек и 11 ранили.

Атака РФ на Харьков

Напомним, что около 00:30 в субботу, 6 апреля, на Харьков происходила атака российских захватчиков — гремели взрывы в городе. Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил о попадании рядом с жилой застройкой.

Также мы сообщали, что из-за обстрела в Шевченковском районе Харькова погибли два человека, ранения получили семь человек, о чем рассказал Синегубов.

Добавим, что позже в полиции Харьковщины уточнили о восьми пострадавших от удара РФ. Кроме того, стражи порядка подробнее рассказали о повреждениях в городе и показали кадры последствий вражеской атаки.

Впоследствии в Офисе генпрокурора обновили информацию и заявили, что в результате ночного ракетного обстрела Харькова погибли шесть человек и получили ранения 11 гражданских. Прокуратура начала досудебное расследование.