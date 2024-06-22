В Харькове возросло количество раненых в результате обстрела 22 июня

Последствия обстрела Харькова 22 июня. Фото: Новини.LIVE

В Харькове снова возросло количество пострадавших в результате российского удара в субботу, 22 июня. Известно, что враг ранил 37 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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"Количество раненых увеличилось до 37", — рассказал Синегубов.

По его словам, медики борются за жизнь четырех пациентов — двух женщин и двух мужчин, которые находятся в тяжелом состоянии.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 22 июня российская армия нанесла авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего есть погибшие и раненые.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на удар российских оккупантов по Харькову. Враг нанес удар по жилому дому.

Известно, что враг ранил по меньшей мере 25 человек и убил троих. Оккупанты нанесли удар по Харькову в момент, когда в укрытии проходил выпускной детей.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал последствия российского обстрела города.