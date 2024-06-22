В Харькове возросло количество раненых в результате обстрела 22 июня

Обстрел Харькова — количество раненых продолжает расти
В Харькове снова возросло количество пострадавших в результате российского удара в субботу, 22 июня. Известно, что враг ранил 37 человек.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Раненые в результате обстрела Харькова
"Количество раненых увеличилось до 37", — рассказал Синегубов.
По его словам, медики борются за жизнь четырех пациентов — двух женщин и двух мужчин, которые находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, 22 июня российская армия нанесла авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего есть погибшие и раненые.
Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на удар российских оккупантов по Харькову. Враг нанес удар по жилому дому.
Известно, что враг ранил по меньшей мере 25 человек и убил троих. Оккупанты нанесли удар по Харькову в момент, когда в укрытии проходил выпускной детей.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал последствия российского обстрела города.
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