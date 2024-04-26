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Оккупанты сбросили КАБы по Харьковщине, пострадали дети

26 апреля 2024 11:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты сбросили КАБы по Харьковщине, пострадали дети
Последствия обстрелов Харьковщины. Фото архивное: Синегубов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские оккупанты обстреляли КАБами населенный пункт Дергачи на Харьковщине утром, 26 апреля. В результате атаки пострадали дети.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

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Последствия обстрела Харьковщины 26 апреля

По словам Синегубова, РФ ударила по центральной части города. Произошло возгорание двухэтажного дома.

РФ сбросила КАБ на Дергачи
Скриншот

"В результате вражеских ударов по Дергачам Харьковского района пострадали двое детей", — написал Синегубов, говоря о двух пострадавших детях.

Он добавил, что девочки, 16 и 5 лет, получили медицинскую помощь на месте.

Обстрел Дергачей 26 апреля
Скриншот

Напомним, за минувшие сутки враг не совершал обстрелов Харькова. В свою очередь, на территории области были обстреляны 15 населенных пунктов.

25 апреля враг атаковал Балаклею Харьковской области. В МВА обнародовали кадры последствий.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в результате удара увеличилось до десяти.

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