Оккупанты сбросили КАБы по Харьковщине, пострадали дети

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото архивное: Синегубов\Telegram

Российские оккупанты обстреляли КАБами населенный пункт Дергачи на Харьковщине утром, 26 апреля. В результате атаки пострадали дети.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

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Последствия обстрела Харьковщины 26 апреля

По словам Синегубова, РФ ударила по центральной части города. Произошло возгорание двухэтажного дома.

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"В результате вражеских ударов по Дергачам Харьковского района пострадали двое детей", — написал Синегубов, говоря о двух пострадавших детях.

Он добавил, что девочки, 16 и 5 лет, получили медицинскую помощь на месте.

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Напомним, за минувшие сутки враг не совершал обстрелов Харькова. В свою очередь, на территории области были обстреляны 15 населенных пунктов.

25 апреля враг атаковал Балаклею Харьковской области. В МВА обнародовали кадры последствий.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в результате удара увеличилось до десяти.