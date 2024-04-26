Оккупанты сбросили КАБы по Харьковщине, пострадали дети
Российские оккупанты обстреляли КАБами населенный пункт Дергачи на Харьковщине утром, 26 апреля. В результате атаки пострадали дети.
Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Последствия обстрела Харьковщины 26 апреля
По словам Синегубова, РФ ударила по центральной части города. Произошло возгорание двухэтажного дома.
"В результате вражеских ударов по Дергачам Харьковского района пострадали двое детей", — написал Синегубов, говоря о двух пострадавших детях.
Он добавил, что девочки, 16 и 5 лет, получили медицинскую помощь на месте.
Напомним, за минувшие сутки враг не совершал обстрелов Харькова. В свою очередь, на территории области были обстреляны 15 населенных пунктов.
25 апреля враг атаковал Балаклею Харьковской области. В МВА обнародовали кадры последствий.
Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в результате удара увеличилось до десяти.
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