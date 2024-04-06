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Окупанти вдарили КАБами по будівлі Укрпошти в Харківській області

6 квітня 2024 14:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти вдарили КАБами по будівлі Укрпошти в Харківській області
Наслідки російського обстрілу Харківської області 6 квітня. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у суботу, 6 квітня, обстріляли селище Борова Ізюмського району Харківської області. Для чергової атаки ворог використовував керовані авіаційні бомби.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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"Близько 10 години ранку армія РФ вдарила по цивільній інфраструктурі населеного пункту", — розповів Синєгубов. 

Наслідки російського обстрілу Харківської області 6 квітня
Наслідки російського обстрілу Харківської області 6 квітня. Фото: t.me/synegubov

На щастя, люди не постраждали.

Наслідки російського обстрілу Харківської області 6 квітня
Наслідки російського обстрілу Харківської області 6 квітня. Фото: t.me/synegubov

Окупанти зруйнували двоповерхову будівлю Укрпошти, перукарню та ветеринарну аптеку.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Атака РФ на Харків

Нагадаємо, що близько 00:30 в суботу, 6 квітня, на Харків відбувалась атака російських загарбників — гриміли вибухи в місті. Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про влучання поруч із житловою забудовою.

Також ми повідомляли, що через обстріл у Шевченківському районі Харкова загинуло двоє людей, поранення отримали семеро, про що розповів Синєгубов.

Додамо, що пізніше в поліції Харківщини уточнили про вісьмох постраждалих від удару РФ. Крім того, правоохоронці детальніше розповіли про пошкодження в місті та показали кадри наслідків ворожої атаки.

Згодом в Офісі генпрокурора оновили інформацію та заявили, що в результаті нічного ракетного обстрілу Харкова загинули шестеро осіб та отримали поранення 11 цивільних. Прокуратура розпочала досудове розслідування.

Укрпошта
війна
Харківська область
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов

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