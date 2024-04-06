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Оккупанты ударили КАБами по зданию Укрпочты в Харьковской области

6 апреля 2024 14:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты ударили КАБами по зданию Укрпочты в Харьковской области
Последствия российского обстрела Харьковской области 6 апреля. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в субботу, 6 апреля, обстреляли поселок Боровая Изюмского района Харьковской области. Для очередной атаки враг использовал управляемые авиационные бомбы.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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"Около 10 часов утра армия РФ ударила по гражданской инфраструктуре населенного пункта", — рассказал Синегубов.

Последствия российских обстрелов Харьковской области 6 апреля
Последствия российского обстрела Харьковской области 6 апреля. Фото: t.me/synegubov

К счастью, люди не пострадали.

Последствия российских обстрелов Харьковской области 6 апреля
Последствия российского обстрела Харьковской области 6 апреля. Фото: t.me/synegubov

Оккупанты разрушили двухэтажное здание "Укрпочты", парикмахерскую и ветеринарную аптеку.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Атака РФ на Харьков

Напомним, что около 00:30 в субботу, 6 апреля, на Харьков происходила атака российских захватчиков — гремели взрывы в городе. Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил о попадании рядом с жилой застройкой.

Также мы сообщали, что из-за обстрела в Шевченковском районе Харькова погибли два человека, ранения получили семь человек, о чем рассказал Синегубов.

Добавим, что позже в полиции Харьковщины уточнили о восьми пострадавших от удара РФ. Кроме того, стражи порядка подробнее рассказали о повреждениях в городе и показали кадры последствий вражеской атаки.

Впоследствии в Офисе генпрокурора обновили информацию и заявили, что в результате ночного ракетного обстрела Харькова погибли шесть человек и получили ранения 11 гражданских. Прокуратура начала досудебное расследование.

Укрпошта
война
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов

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