Оккупанты уже давно находились в одном из сел Харьковской области, — DeepState

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты в пятницу, 10 мая, начали наступательную операцию на Харьковскую область. Однако, как оказалось, оккупанты уже давно находились в селе Пыльная.

Об этом сообщает DeepState в Telegram.

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Ситуация в Харьковской области

"По информации от наших друзей, враг уже некоторое время свободно находился в селе, как у себя дома, и командование на местах странным образом подавало информацию о ситуации в населенном пункте, которым, в частности, пользовалось высшее военно-политическое руководство. Как доказательство, предоставляем скриншоты присутствия врага в селе Пыльная днями ранее", — говорится в сообщении.

Оккупанты в селе Пыльная. Фото: DeepState

Противник накопил свои силы и начал наступать как в соседние деревни, так и на юг.

В DeepState подчеркнули, что оборона ведется благодаря опыту боевых батальонов и профессионализму парней, в том числе с ТрО.

"В очередной раз встречаем проблему с налаживанием коммуникации между подразделениями, которое, по данным наших друзей, управление на местах не способно наладить, что приводит к потерям личного состава, в том числе из-за отсутствия контрбатарейной борьбы", — говорится в сообщении.

В то же время есть возможность привлекать более опытные подразделения для утилизации противника, но этого почему-то не было сделано, и оккупанты в последние дни накапливали силы в Пыльной.

Сейчас наступательные действия врага носят отвлекающий характер и ограничены в своих механизированных возможностях. В посадках в России содержатся дополнительные силы, которые могут быть применены в случае случайного успеха.

Пост DeepState. Фото: скриншот

Ситуация в Харькове — последние новости

Напомним, российские захватчики ужесточили обстрелы на северном направлении Харьковской области. Прежде всего, под прицелом врага город Волчанск.

В связи с этим в городе и близлежащих населенных пунктах Харьковщины происходит эвакуация населения.

Впоследствии Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине. Сейчас там продолжаются жесткие бои.

В Минобороны заявили, что примерно в 5 утра прошла попытка прорыва российскими войсками линии обороны под прикрытием бронетехники. Однако Вооруженные силы Украины надежно защищают позиции в Харьковской области.

По данным СМИ, Россия планирует оттеснить Вооруженные силы Украины от границы и создать буферную зону.

Воздушная тревога в Харьковской области длится уже около 10 часов. Это самая длинная тревога с начала полномасштабного вторжения в РФ.