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Речник ЗСУ назвав мету російських інформаційний вкидів щодо Харкова

10 травня 2024 19:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Речник ЗСУ назвав мету російських інформаційний вкидів щодо Харкова
Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин назвав мету російських інформаційних вкидів щодо Харкова. За його словами, окупанти намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський.

Про це Назар Волошин розповів для LIGA.net у п'ятницю, 10 травня.

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"Ворог докладає зусиль, серед іншого — в інформаційному просторі, щоб спровокувати паніку та змусити нас відтягнути сили й засоби на Харківщину з Донеччини й Луганщини", — заявив Волошин.

Він зазначив, що Сили оборони готові до провокацій і контролюють ситуацію.

Ситуація в Харкові — останні новини

Нагадаємо, російські загарбники посилили обстріли на північному напрямку Харківщини. Перш за все, під прицілом ворога місто Вовчанськ. 

У зв'язку з цим у місті та прилеглих населених пунктах Харківщини відбувається евакуація населення.

Згодом Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. Наразі там тривають жорсткі бої. 

У Міноборони заявили, що приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву російськими військами лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Однак Збройні сили України надійно захищають позиції на Харківщині.

За даними ЗМІ, Росія планує відтіснити Збройні Сили України від кордону та створити буферну зону. 

Повітряна тривога у Харківській області триває вже близько 10 годин. Це найдовша тривога з початку повномасштабного вторгнення РФ. 

війна
ЗСУ
Харків
Україна
Харківська область
Донецька область
окупанти

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