Наступление России осенью: что изменится на Харьковском фронте

Военные на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

В Харьковской области осенью могут измениться условия для наступательных действий российских войск. В настоящее время интенсивность их продвижения несколько снижается, и одной из причин называют истощение личного состава. В то же время с наступлением холодов, дождями, туманами и исчезновением лиственного покрова боевые действия могут осложниться.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

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Проблемы с техникой

Важной составляющей ситуации на фронте остается обеспечение военных техникой. Больше всего украинские защитники по-прежнему нуждаются в дронах, ведь они активно используются во время боевых действий и быстро выходят из строя. Об этом Трегубов рассказал, комментируя ситуацию в Харьковской области.

"Дронов всегда не хватает, конечно. Дрон — это расходный материал, так или иначе. Даже если это не FPV, который по определению является расходным материалом. Обычно дроны выходят из строя довольно быстро. Поэтому дрон — это расходный материал", — пояснил пресс-секретарь группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

В то же время с большинством других видов техники ситуация, по словам пресс-секретаря, более сбалансированная, чем на предыдущих этапах войны. Отдельно он упомянул современные образцы вооружения, которые могли бы существенно повлиять на ситуацию.

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"Если брать другие типы техники, то обычно всего хватает, пока мы не говорим о каких-то эксклюзивных образцах, которые могли бы коренным образом изменить ситуацию. Если мы не говорим, условно говоря, о шведских Gripen, если речь идет об авиации, например, то, в принципе, ситуация сейчас значительно более уравновешенная, чем была на предыдущих этапах войны", — сказал Трегубов.

Что изменит осень

С окончанием лета общая интенсивность наступления российских войск несколько снижается. Однако, по оценке Трегубова, это пока в большей степени связано с состоянием российского личного состава, чем с погодой.

"Общая интенсивность наступлений пока снижается, но это, мне кажется, связано не с погодой, а с относительным истощением российского личного состава", — отметил пресс-секретарь.

Погодные условия, по его словам, могут сильнее повлиять на боевые действия позже. Речь идет об похолодании, сильных дождях и исчезновении лиственного покрова, который сейчас помогает скрывать передвижения.

"Погода пока особо не влияет. Она начнёт влиять, когда конкретно похолодает, если начнутся сильные дожди, более сильные, чем они были летом. Ну и, конечно, когда исчезнет зелень, когда исчезнет лиственный покров на деревьях, вот тогда наступательные действия проводить будет сложнее. Но это, скорее, перспектива октября", — сказал Трегубов.

Влияние погоды

Еще одним фактором осенью могут стать туманы. Именно в таких условиях российские войска в прошлые периоды пытались использовать ограниченную видимость для передвижения. Точное время начала такого периода будет зависеть от погоды. Трегубов предположил, что это может быть конец сентября или октябрь, но подчеркнул, что прогнозировать погоду не берется.

"Скорее всего, да, но я здесь не синоптик. Я не могу сказать, каким будет октябрь с точки зрения туманов, каким будет октябрь с точки зрения ливней. Может быть так, что он будет ясным. Такое при моей жизни бывало. Но каким будет именно этот — пусть нам метеоцентр расскажет", — подытожил пресс-секретарь.

Как сообщали Новини.LIVE, войска РФ продолжают штурмы в направлении Боровой в Харьковской области, но за летнюю кампанию не смогли существенно продвинуться. Оккупанты изменили тактику и теперь пытаются обходить украинские позиции и накапливать силы в тылу. Украинские военные противодействуют этим попыткам, однако интенсивность атак остается высокой.

Также Новини.LIVE писали, что украинские военные провели операцию по зачистке лесного участка на Купянском направлении в Харьковской области. Вероятно, эти действия были связаны с созданием более благоприятных условий для противодействия российским ударным беспилотникам в этом районе. В пятницу, 30 августа, 2-й Хартийский корпус сообщил, что украинские военные взяли под контроль два квадратных километра лесистой местности к юго-западу от Западного.