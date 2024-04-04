Прокинулась під завалами — місцева жителька розповіла про нічні обстріли Харкова

Наслідки удару російського безпілотника в Харкові. Фото: REUTERS/Yevhen Titov

Внаслідок нічної атаки у Новобаварському районі Харкова поранено 12 людей, четверо загинули. Пошкоджено житлові будинки, магазини, автомобілі та іншу цивільну інфраструктуру. Місцеві жителі налякані та серед ночі рятувались з палаючих квартир.

Про це у коментарі Новини.LIVE розповіла місцева жителька, яка вибиралась з-під завалів.

Читайте також:

Як харків'яни рятувались з-під завалів

Одна жінка розповіла, що прокинулась серед ночі і була завалена плитою. Вона зуміла вибратись та врятувати з квартири свою доньку разом з собакою.

"Я спочатку подумала, що це собака на мене стрибнула, розплющую очі, а на мені лежить бетонна плита. Одразу почала шукати доньку, знайшла та відвела на сходи. Після чого повернулась за собакою", — розповідає місцева жителька.

За словами потерпілої, над її квартирою була пожежа, горіло ліжко, або диван. Можливо, саме на цьому поверху загинула жінка.

Наслідки удару російського безпілотника в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару російського безпілотника в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару російського безпілотника в Харкові. Фото: REUTERS/Yevhen Titov

Наслідки удару російського безпілотника в Харкові. Фото: REUTERS/Yevhen Titov

Наслідки удару російського безпілотника в Харкові. Фото: Новини.LIVE 1 / 5

Що відомо про нічний обстріл Харкова

Нагадаємо, уночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.

Під прицілом ворога були приватні та багатоквартирні будинки. В одній із багатоповерхівок зруйновано верхні поверхи.

Також пошкоджено магазини, торгівельні павільйони, аптеки, автомобілі та медичну установу.

Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей.