Прокинулась під завалами — місцева жителька розповіла про нічні обстріли Харкова
Внаслідок нічної атаки у Новобаварському районі Харкова поранено 12 людей, четверо загинули. Пошкоджено житлові будинки, магазини, автомобілі та іншу цивільну інфраструктуру. Місцеві жителі налякані та серед ночі рятувались з палаючих квартир.
Про це у коментарі Новини.LIVE розповіла місцева жителька, яка вибиралась з-під завалів.
Як харків'яни рятувались з-під завалів
Одна жінка розповіла, що прокинулась серед ночі і була завалена плитою. Вона зуміла вибратись та врятувати з квартири свою доньку разом з собакою.
"Я спочатку подумала, що це собака на мене стрибнула, розплющую очі, а на мені лежить бетонна плита. Одразу почала шукати доньку, знайшла та відвела на сходи. Після чого повернулась за собакою", — розповідає місцева жителька.
За словами потерпілої, над її квартирою була пожежа, горіло ліжко, або диван. Можливо, саме на цьому поверху загинула жінка.
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Наслідки удару російського безпілотника в Харкові. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки удару російського безпілотника в Харкові. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки удару російського безпілотника в Харкові. Фото: REUTERS/Yevhen Titov
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Наслідки удару російського безпілотника в Харкові. Фото: REUTERS/Yevhen Titov
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Наслідки удару російського безпілотника в Харкові. Фото: Новини.LIVE
Що відомо про нічний обстріл Харкова
Нагадаємо, уночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.
Під прицілом ворога були приватні та багатоквартирні будинки. В одній із багатоповерхівок зруйновано верхні поверхи.
Також пошкоджено магазини, торгівельні павільйони, аптеки, автомобілі та медичну установу.
Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей.
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