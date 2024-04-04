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Прокинулась під завалами — місцева жителька розповіла про нічні обстріли Харкова

4 квітня 2024 11:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Прокинулась під завалами — місцева жителька розповіла про нічні обстріли Харкова
Наслідки удару російського безпілотника в Харкові. Фото: REUTERS/Yevhen Titov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок нічної атаки у Новобаварському районі Харкова поранено 12 людей, четверо загинули. Пошкоджено житлові будинки, магазини, автомобілі та іншу цивільну інфраструктуру. Місцеві жителі налякані та серед ночі рятувались з палаючих квартир.

Про це у коментарі Новини.LIVE розповіла місцева жителька, яка вибиралась з-під завалів. 

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Одна жінка розповіла, що прокинулась серед ночі і була завалена плитою. Вона зуміла вибратись та врятувати з квартири свою доньку разом з собакою. 

"Я спочатку подумала, що це собака на мене стрибнула, розплющую очі, а на мені лежить бетонна плита. Одразу почала шукати доньку, знайшла та відвела на сходи. Після чого повернулась за собакою", — розповідає місцева жителька. 

За словами потерпілої, над її квартирою була пожежа, горіло ліжко, або диван. Можливо, саме на цьому поверху загинула жінка. 

  • Прокинулась під завалами — місцева жителька розповіла про нічні обстріли Харкова - фото 1
    Наслідки удару російського безпілотника в Харкові. Фото: Новини.LIVE
  • Прокинулась під завалами — місцева жителька розповіла про нічні обстріли Харкова - фото 2
    Наслідки удару російського безпілотника в Харкові. Фото: Новини.LIVE
  • Прокинулась під завалами — місцева жителька розповіла про нічні обстріли Харкова - фото 3
    Наслідки удару російського безпілотника в Харкові. Фото: REUTERS/Yevhen Titov
  • Прокинулась під завалами — місцева жителька розповіла про нічні обстріли Харкова - фото 4
    Наслідки удару російського безпілотника в Харкові. Фото: REUTERS/Yevhen Titov
  • Прокинулась під завалами — місцева жителька розповіла про нічні обстріли Харкова - фото 5
    Наслідки удару російського безпілотника в Харкові. Фото: Новини.LIVE
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Що відомо про нічний обстріл Харкова

Нагадаємо, уночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.

Під прицілом ворога були приватні та багатоквартирні будинки. В одній із багатоповерхівок зруйновано верхні поверхи.

Також пошкоджено магазини, торгівельні павільйони, аптеки, автомобілі та медичну установу. 

Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей. 

Харків
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