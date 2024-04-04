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Проснулась под завалами — местная жительница рассказала о ночных обстрелах Харькова

4 апреля 2024 11:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Проснулась под завалами — местная жительница рассказала о ночных обстрелах Харькова
Последствия удара российского беспилотника в Харькове. Фото: REUTERS/Yevhen Titov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате ночной атаки в Новобаварском районе Харькова ранены 12 человек, четверо погибли. Повреждены жилые дома, магазины, автомобили и другая гражданская инфраструктура. Местные жители напуганы и ночью спасались из горящих квартир.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала местная жительница, которая выбиралась из-под завалов.

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Одна женщина рассказала, что проснулась ночью и была завалена плитой. Она сумела выбраться и спасти из квартиры свою дочь вместе с собакой.

"Я сначала подумала, что эта собака на меня прыгнула, открываю глаза, а на мне лежит бетонная плита. Сразу начала искать дочь, нашла и отвела на лестницу. После чего вернулась за собакой", — рассказывает местная жительница.

По словам потерпевшей, над ее квартирой был пожар, горела кровать или диван. Может быть, именно на этом этаже погибла женщина.

  • Проснулась под завалами — местная жительница рассказала о ночных обстрелах Харькова - фото 1
    Последствия удара русского беспилотника в Харькове. Фото: Новини.LIVE
  • Проснулась под завалами — местная жительница рассказала о ночных обстрелах Харькова - фото 2
    Последствия удара русского беспилотника в Харькове. Фото: Новини.LIVE
  • Проснулась под завалами — местная жительница рассказала о ночных обстрелах Харькова - фото 3
    Последствия удара российского беспилотника в Харькове. Фото: REUTERS/Yevhen Titov
  • Проснулась под завалами — местная жительница рассказала о ночных обстрелах Харькова - фото 4
    Последствия удара российского беспилотника в Харькове. Фото: REUTERS/Yevhen Titov
  • Проснулась под завалами — местная жительница рассказала о ночных обстрелах Харькова - фото 5
    Последствия удара русского беспилотника в Харькове. Фото: Новини.LIVE
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Что известно о ночном обстреле Харькова

Напомним, ночью 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.

Под прицелом врага находились частные и многоквартирные дома. В одной из многоэтажек разрушены верхние этажи.

Также повреждены магазины, торговые павильоны, аптеки, автомобили и медицинское учреждение.

Впоследствии стало известно, что из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек.

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