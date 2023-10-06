Ракетный удар по Харькову 6 октября - количество раненых увеличилось до 30

Последствия обстрела Харькова 6 октября. Фото: t.me/mvs_ukraine

Утром, 6 октября российские войска нанесли удар по Харькову, есть погибшие и раненые. По состоянию на 13:55 стало известно, что количество раненых увеличилось до 30 человек.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов сообщил, что в результате ракетной атаки на центральную зону Харькова утром погибли два человека: 10-летний мальчик и 67-летняя женщина.

В инциденте были ранены 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, а также 11-месячный мальчик, брат умершего ребенка.

Большинство пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, включая младенца, хотя некоторые получили легкие травмы и были обслужены на месте происшествия.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня утром, 6 октября, российские оккупанты принялись обстреливать Харьков. Гремели взрывы, есть удар по центру города.

Вскоре начала появляться информация про пострадавших, а мэр Харькова Игорь Терехов указал, что из-под завалов достали тело ребенка.

Также известно, что прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны и показала последствия обстрела города.

Кроме того, местные жители показали первые секунды после прилета по городу, а Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел города и смерть ребенка.