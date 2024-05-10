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Спикер ВСУ назвал цель российских информационный вбросов относительно Харькова

10 мая 2024 19:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Спикер ВСУ назвал цель российских информационный вбросов относительно Харькова
Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин назвал цель российских информационных вбросов относительно Харькова. По его словам, оккупанты пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское.

Об этом Назар Волошин рассказал LIGA.net в пятницу, 10 мая.

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"Враг прилагает усилия, среди прочего — в информационном пространстве, чтобы спровоцировать панику и заставить нас оттянуть силы и средства на Харьковщину из Донецкой и Луганской областей", — заявил Волошин.

Он отметил, что Силы обороны готовы к провокациям и контролируют ситуацию.

Ситуация в Харькове — последние новости

Напомним, российские захватчики ужесточили обстрелы на северном направлении Харьковской области. Прежде всего, под прицелом врага город Волчанск.

В связи с этим в городе и близлежащих населенных пунктах Харьковщины происходит эвакуация населения.

Впоследствии Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине. Сейчас там продолжаются жесткие бои.

В Минобороны заявили, что примерно в 5 утра прошла попытка прорыва российскими войсками линии обороны под прикрытием бронетехники. Однако Вооруженные силы Украины надежно защищают позиции в Харьковской области.

По данным СМИ, Россия планирует оттеснить Вооруженные силы Украины от границы и создать буферную зону. 

Воздушная тревога в Харьковской области длится уже около 10 часов. Это самая длинная тревога с начала полномасштабного вторжения в РФ.

война
ВСУ
Харьков
Украина
Харьковская область
Донецкая область
оккупанты

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