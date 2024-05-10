Спикер ВСУ назвал цель российских информационный вбросов относительно Харькова

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Фото: Facebook

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин назвал цель российских информационных вбросов относительно Харькова. По его словам, оккупанты пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское.

Об этом Назар Волошин рассказал LIGA.net в пятницу, 10 мая.

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Информационные вбросы РФ относительно Харькова

"Враг прилагает усилия, среди прочего — в информационном пространстве, чтобы спровоцировать панику и заставить нас оттянуть силы и средства на Харьковщину из Донецкой и Луганской областей", — заявил Волошин.

Он отметил, что Силы обороны готовы к провокациям и контролируют ситуацию.

Ситуация в Харькове — последние новости

Напомним, российские захватчики ужесточили обстрелы на северном направлении Харьковской области. Прежде всего, под прицелом врага город Волчанск.

В связи с этим в городе и близлежащих населенных пунктах Харьковщины происходит эвакуация населения.

Впоследствии Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине. Сейчас там продолжаются жесткие бои.

В Минобороны заявили, что примерно в 5 утра прошла попытка прорыва российскими войсками линии обороны под прикрытием бронетехники. Однако Вооруженные силы Украины надежно защищают позиции в Харьковской области.

По данным СМИ, Россия планирует оттеснить Вооруженные силы Украины от границы и создать буферную зону.

Воздушная тревога в Харьковской области длится уже около 10 часов. Это самая длинная тревога с начала полномасштабного вторжения в РФ.